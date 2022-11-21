Logitech MX Master 3S İncelemesi

Kaçamak kelimeler kullanmaya gerek yok. Logitech MX Master serisi deyince bizim ofiste akan sular durur. Daha ilk neslinden beri bizi bir gün bile yarı yolda bırakmayan, kalitesiyle, batarya dayanımıyla, ergonomisiyle ve sunduğu özelliklerle türün zirvesini temsil eden MX Master serisi, zaten mükemmel bir model olan Mx Master 3’ün elden geçirilmiş, geliştirilmiş bir sürümü olan MX Master 3S ile tekrar sayfalarımıza konuk oluyor.

MX Master 3S büyükçe, kısaca “ergo” olarak adlandırabileceğim bir tasarıma sahip. Son derece keskin ve modern hatlarına rağmen yedi senedir bizlerle beraber olan bu tasarım kesinlikle eskime belirtisi göstermiyor. Elinize rahatça oturması, ağır bir fare olmasına rağmen uzun kullanıma uygunluğu, sonsuz dönüş ve tactile dönüş modları arasında seçim yapabilmenizi sağlayan MagSpeed tekerlekle beraber gelmesi, malzeme kalitesi ve tek bir BOLT alıcısıyla birden fazla Logi ürününü birbirine bağlayabilmesi sayesinde çalışırken en iyi arkadaşınız olmaya aday.

Çok övdüğümü düşünebilirsiniz ama ben ofis / ev ortamında MX Master serisini bir kez denedikten sonra başka farelere geçebilen çok fazla insan tanımıyorum.

Dış görünüm, tuşların dizilimi ve malzeme kalitesi anlamında MX Master 3 ile 3S arasında hiçbir fark yok. Gri, grafit ve beyaz olmak üzere üç renkle tüketicilere sunulan üründe, yeni modelin eskisiyle en önemli farkı ise ana switchlerin Silent switchlerle değiştirilmiş olması. Açık konuşmak gerekirse, bunun yaratacağı farkı kullanana kadar idrak etmeniz mümkün değil ama verdiği his mükemmel. Sertliği ve hissiyatı son derece başarılı olan ve POP Mouse’ta da çok beğendiğimiz switchler mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Sertlikleri de gayet yerinde.

3S’in bir diğer farkı da yeni bir sensörle bizlere ulaşması. 8000dpi’a kadar destekleyen optik sensör, elbette rekabetçi oyuncular için uygun değil. İzleme performansı gayet tutarlı olsa da 2.4Ghz modunda 125Hz, Bluetooth modunda ise 90Hz olan polling rate oyuncular için yetersiz kalacaktır. Oyuncular için bir diğer dezavantaj, saf olmayan PTFE skatezlerin süzülme performansının çoğu oyuncu için zayıf gelebilecek olması. Ayrıca 141 gramlık ağırlığı da bir diğer negatif.

Üçüncü ve diğer büyük yenilik ise eski Logitech Uni. Receiver’ın yerini BOLT’a bırakmış olması. Bu sayede birden fazla BOLT uyumlu cihazı aynı 2.4Ghz vericisiyle bilgisayara bağlamanız ve Logi Options+ yazılımı üzerinden yönetebilmeniz mümkün. Logi Options+ yazılımı neyse ki bebeklik dönemini G-HUB’a kıyasla son derece sorunsuz atlattı. Bahsedebileceğim herhangi bir negatif yönü olmayan yazılımın kullanılabilirliği, sistem kaynaklarına hunharca girişmemesi ve problemsiz yapısı bizden tam puan almayı başardı.

MX Master 3S bir kez daha türün zirvesini temsil eden bir model olmuş. Elbette MX Master 3 sahiplerine yeni bir fare satın almak için yeterince sebep sunmuyor ve böyle bir amacı da yok. Burada, aradaki 900 TL farka değer mi derseniz, sessiz çalışma ihtiyacı olanlar için hayat kurtarıcı bir detay olabileceği gibi, normal kullanıcı için pek bir fark da yaratmayabilir. Tek şarjda 70 iş gününü çıkartabilen ve fiyatı 2500 TL civarında olan bu fenomen ilginizi çekiyorsa hiç düşünmeyin.

Kürşat Zaman

PUAN: 93

+Şahane malzeme ve işçilik kalitesi. İnanılmaz uzun batarya dayanımı. Son derece ergonomik. Sessiz switchler. BOLT 2.4Ghz alıcısı.

-Epey büyük ve ağır. BOLT alıcısı içinde taşınamıyor.