Oyun bilgisayarı isteyenler için 5 altın tavsiye

Hem uzun ömürlü hem de oyunları başarıyla çalıştıracak bir oyun bilgisayarı hangi özellikleriyle öne çıkmalı?

Oyun bilgisayarları, normal bilgisayarların ötesinde, çok güçlü donanımları ve oyun oynamayı konforlu hale getirecek ergonomik tasarımlarıyla ön plana çıkarlar. Oyuncu bilgisayarı almak istediğinizde, görsel ve işitsel yetenekleri güçlü olan bir cihaz seçebilmeniz için cihazın donanımlarını ve bu donanımların özelliklerini tanımalısınız. Böylece oyunları sorunsuzca çalıştıracak bir cihaz seçebilirsiniz.

İşlemci mi yoksa ekran kartı mı önemli?

Oyun severler arasındaki bir inanışa göre, oyun bilgisayarlarının çok güçlü harici ekran kartına sahip olması gerekir. Ancak ekran kartı tek başına oyunları çalıştırmak için yeterli değildir ve yeterince güçlü bir işlemciye sahip olmazsa, cihazınız oyunu çalıştırırken çok kasılabilir. Hatta işlemcinin çok güçlü ama ekran kartının ortalama değerde olduğu bir oyun bilgisayarı çoğu zaman, çoğu oyunu çalıştırmak için yeterli bile olabilir. Ancak, ekran kartını veya işlemciyi savunan kesimin gözden kaçırdığı önemli bir detay ise RAM miktarı ve sabit disk teknolojisidir.

Bilgisayarın hafızası, yeni RAM miktarı, oyunların performansını doğrudan etkileyen bir detaydır. RAM’ibir bilgi nehrinin ortasına yerleştirilmiş dar boğaz veya şişe ağzı gibi düşünmelisiniz. Bilgisayar ne kadar güçlü olsa da o verileri işleyecek olan RAM yetersiz kalırsa, oyun bilgisayarı istediğiniz hızda çalışmayacaktır. Bu nedenle, oyuncu bilgisayarı almak veya bir oyun bilgisayarı inşa etmek istediğinizde RAM miktarının önemini göz ardı etmemelisiniz. Hatta, bütçenizi ayarlarken mümkün olan en yüksek RAM miktarını hedeflemek doğru karar olacaktır. Çünkü oyunlar, grafik ve ses odaklı uygulamalardır ve bunlar düzgün çalışmak için çok fazla RAM isterler.

Sabit dikler de veri akışını kısıtlayan bir diğer engeldir. Klasik döner parçalı hareketli disklerin yerine flash teknolojisini kullanan SSD (Solid State Disk) tercih ederseniz, cihazınızın oyunları çalıştırma hızına çok büyük bir katı yapacaktır.

Monitörünüz yeterli mi?

Oyuncu bilgisayarınızı seçtiniz ve oyunlarınızı çalıştırmaya hazırsınız. Peki monitörünüz buna hazır mı? Yüksek frekansla çalışan ve yüksek çözünürlük istediğiniz oyunları düzgün gösterecek bir monitöre de ihtiyacınız olacak zira her monitör her çözünürlüğü ve frekansı desteklemeyecektir. Konsol cihazları salondaki TV’ye bağlanmak için dizayn edilmiştir ancak oyuncu bilgisayarları çok daha gelişmiş oyun cihazlarıdır ve TV’lerin kısıtlı görüntü kalitesi onları tatmin etmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, eğer yüksek çözünürlüklü oyunlar oynamak istiyorsanız, uygun bir oyuncu monitörü seçmeniz de çok önemlidir.

Oyuncu klavyesi

Klavyeler de oyuncu bilgisayarlarının vazgeçilmez ve önemli parçalarıdır. Eğer konsol oyunculuğundan PC oyunculuğuna geçiş yapacaksınız, oyun kontrollerinin büyük oranda klavyeye bağlı olduğunu unutmamalısınız. Uzun saatler boyunca klavyenin üzerinde duracak olan bileğinizin sağlığı için ergonomik bir oyuncu klavyesi tercih ederken klavyenin bu yoğun kullanıma dayanacak kadar kaliteli olmasını da gözetmelisiniz.

Şu detaylara da dikkat edelim

Oyuncu bilgisayarı seçerken başka ufak detaylar da oyun keyfiniz için önemlidir. Örneğin, çoğu laptop’ın havalandırma ızgarası sol tarafa açılır. Ancak ne var ki eskiden sağ tarafa açılan havalandırma kanalları nedeniyle elleri/parmakları yanan kullanıcıların şikayetiyle günümüz bilgisayar sektöründe standarda dönüşmüştür. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız sorun yok ama eğer azınlıktaki solak bireylerdenseniz, çok ısınan oyun bilgisayarınız zamanla elinizi yakabilir. Dolayısıyla, havalandırma ızgarasından gelen sıcak havayı eli rahatsız etmeyecek şekilde cihazdan uzaklaştıran, yönünü değiştiren basit bir kanal aparatı kullanabilirsiniz. Ayrıca, doğaları gereği çok fazla ısınan oyun bilgisayarı için cihazın kendi soğutma imkanları dışında kaliteli bir soğutucu alt fan da kullanabilirsiniz ki, bunu da kesinlikle tavsiye ediyoruz.

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