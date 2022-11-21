Mobil oyunlara başlayacaklara 5 altın tavsiye

Mobil oyunlar hızla büyüyor ve karşımıza her gün çok önemli mobil oyunlar çıkıyor. Peki, bu trend çok uzun yıllar boyunca hayatımızda kalacaksa, mobil oyunlardan daha fazla keyif almak için nelere dikkat etmeliyiz? İşte 5 altın tavsiye.

Ttelefon cihazları da artık çok güçlü oyun cihazlarına dönüştüler. Telefonların bugün sahip olduğu donanım gücü, 90’lı yıllardaki bir PC’nin veya video oyun konsolunun gücünden fazla. Dolayısıyla, mobil cihazlar oyun dünyasının önemli bir parçası olmaya devam edecekler ve bu rollerini de giderek büyütecekler gibi görünüyorlar.

1- Kazanmak için ödemeyin

“Pay 2 Win” formatlı oyunlar, yani daha iyi silahlar, daha iyi zırhlar edinmeniz için sizden para isteyen oyunlar, ne yazık ki oyun dünyasının tadını kaçıran bir soruna dönüştüler. Etik olarak, oyuncular, daha üstün bir silah edinmek, daha hızlı seviye atlamak veya diğer avantajlar için ekstra bir para ödememeliler. Bu oyun mantığı, PC ve konsol oyunlarında da herkesi rahatsız ettiği gibi, telefon oyunlarında da rahatsız edici bir durum. Ancak mobil oyuncular bu konuda yeterince hassas olmadığı için, pay to win oyunlarını mobil alanda daha fazla görüyoruz.

2- Uygun bir telefon cihazı edinin

Mobil oyunlar da, diğer oyunlar gibi, belli bazı donanım özelliklerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, daha sağlıklı ve keyifli bir oyun deneyimi yaşamak için, güçlü özelliklere sahip telefonlara sahip olmanız sizin avantajınıza olacaktır. Önemli bir telefon üreticisi olan Xiaomi ve yeni telefonu Mi Band 5 oyun oynarken sizi üzmeyecek telefonlardan biri olabilir. Bu telefona da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

3- Oyunun bağımlısı olmayın

İster mobil oyun, isterse konsol veya PC oyunları olsun, oyun oynarken oyuna bağımlı olmamayı da başarmalısınız ki, bu aslında biraz özen ve bilinçle başarabileceğiniz bir husus. Kendinizi test etmek isterseniz yapacağınız şey basit. Bir oyunun en heyecanlı ve en kritik noktasında telefonu aniden kapatın ve hayatınıza dönün. İşlerinizi yapın, ödevlerinizi yapın, film seyredin, yemek yiyin. Oyunu tamamen aklınızdan atın. Bunu birkaç kez denemeye, her defasında da oyunu aklınızdan çıkarmaya çalışın. Sonunda fark edeceksiniz ki, siz oyun bağımlısı değilsiniz. Ama eğer oyunu, aniden kesip atamıyorsanız… İşte o zaman artık bağımlılık sorunu başlamış demektir. Kendinizi oyundan biraz uzak tutmanızı tavsiye ederiz.

4- Power Bank edinin

Güçlü ve yüksek kapasiteli bir power bank, evden uzakta, şarj imkanı olmayan bir yerde oyun oynarken çok işinize yarayabilir çünkü mobil oyunlar telefonun şarjını çok hızlı tüketir. Farkında olmadan, 1 saat oyun oynadığınız için, tüm gün telefonsuz kalabilirsiniz.

5- Yeni oyunlara şans verin

Sürekli bir oyuna “kafayı takmak” yerine yeni oyunlara da şans vermenizi ve oyun pazarını sık sık kontrol etmenizi öneririz. Böylece yeni yapımcıların, farklı tarzlarda geliştirdikleri oyunları da deneyimleyip, oyun deneyimlerinizi genişletmeniz mümkün olacaktır. Bu da sizi ileride daha seçici, daha keyfine düşkün bir video oyuncusu yapacaktır.

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