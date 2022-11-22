HAWKED kapalı Alfa süreci başlıyor!

The 4 Winds Entertainment ve Upwake.me’nin yeni PvPvE hazine avı ve nişancılık oyunu HAWKED bu hafta Kapalı Alfa Testi ile çıkıyor.

24 Kasım 2022‘de hep birlikte HAWKED Kapalı Alfa Testi’nde kadim hazinelerin peşinde koştururken yağmalayın, çatışın ve kaçın.

The 4 Winds Entertainment (T4W), yeni PvPvE hazine avı ve nişancılık oyunu HAWKED’ı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye pazarına çıkartmak için yayıncı ve geliştirici Upwake.me ile kurduğu yeni stratejik ortaklığı duyurdu.

PC için 22 Kasım tarihinde başlayacak olan Kapalı Alfa Testi’ne Steam üzerinden kayıt olabilirsiniz. Oyuncular 24 Kasım’dan itibaren hem tek başına hem de üçlü ekiplerle oynanabilen Av modunu ilk kez deneyimlemefırsatına erişecek. Bu yeni oyun gelecekte PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One dahil olmak üzere diğer platformlara da gelecek.

“T4W ekibi olarak video oyunları dünyasının hem pek keşfedilmemiş hem de hızla büyüyen parçalarını, beslediğimiz tutku ve birikmiş deneyimimizle ele alıyoruz.” ifadelerine yer veren The 4 Winds Entertainment Pazarlama Müdürü Uğur Ülger sözlerine şöyle devam ediyor: “Verdiğimiz tüm kararlarda deneyimimizi, yerel kültürler ve topluluklarla ilgili farkındalıklarımızı da denkleme dahil ediyoruz. Upwake.me ortaklığıyla yeni oyunumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Oyun içi temsil, yerelleştirilmiş metinler ve seslendirmeler gibi içeriklerin dahil edilmesiyle HAWKED, Arap ve Türk oyuncuların da küresel oyuncularla aynı ölçekte oyunları deneyimlemesini sağlama hedefimizi devam ettiriyor.”

HAWKED, takımların ya da bireysel oyuncuların ıssız bir adadan hazine toplamak için yarıştığı bir çevrimiçi nişancı oyunu. Oyuncular hazine ve esrarengiz eserler kapmak için bu gizemli adayı keşfetmeli, birbirlerine karşı mücadele etmeli ve açgözlü kertenkelemsi Arakçılarla savaşmalıdırlar. Hazinelere göz koyanlar sadece canavarlar da değil. Diğer oyunculara karşı da dikkatli olmak gerek. Oyuncular ayrıca bulmacalar ve tuzaklar arasından sıyrılmalı, tehlikeli ortamları aşmalı ve çeşitli zorlukların üstesinden gelmeliler.

Kapalı Alfa sürümünün merkezinde Av oyun modu olacak. Bu modda oyuncular eserleri bulabilmek için adayı didik didik edecekler. Tabii Eserler sadece puan değil, bir oyuncu eseri adadan tahliye edebilirse gelecekteki oyunlarında da kullanabilmesi gibi oyun içi avantajlar da sağlıyor. Oyunda eserleri elde etmenin birden fazla yolu var. Mağlup edilmiş oyunculardan yağmalanabildikleri gibi, Sembol karşılaşması gibi PvE karşılaşmalarından da elde edilebilirler. Bu karşılaşmalar sırasında bir oyuncu dört sembol topladıktan sonra birçok eser barındıran mahzenin kilidini açabilir. En çok Esere sahip olan oyuncu galip gelir, fakat geliştiriciler hiçbir oyuncunun oyunda vaktini boşa harcadığını hissetmemesi için en az bir eser tahliye etmenin bile yadırganamayacak bir şekilde ödüllendirilmesi için çalışmışlar.

HAWKED dünyasındaki GRAIL adındaki maceraperestler loncası, eşi benzeri olmayan bir yer keşfeder: Sürgünada, kayıp bir medeniyete ait güçlü eserlere ev sahipliği yapan gizemli bir adadır. Ancak GRAIL‘in bu eserleri elde etme teşebbüsü, adadaki canavarların saldırıları nedeniyle başarısız olur. Bu noktada Haydutlar devreye girer; yağma meraklısı, hazine avcısı paralı askerler. Haydutları kontrol eden oyuncular büyük bir silah ve teçhizat koleksiyonuna erişerek korkunç canavarlarla savaşacak, zekâlarıyla düşmanları alt edecek ve adada gezinen diğer oyunculara silah becerilerini tattıracaklar. Kadim harabelerle, balta girmemiş ormanlarla, ölümcül tehlikelerle dolup taşan ve sürekli değişen bu dünyada oyuncular koşacak, zıplayacak, kaykaylarını kullanacak, halatlara asılacak ve havalara uçacaklar!

Oyuncular hazineleri çalarken, çaldıkları eserleri kaçırırken ve adadan sıvışırken çeşitli bulmacalar çözüp tuzaklardan kurtulmaya çalışacak. Elde edilen ganimetlerle teçhizatlar ve yetenekler geliştirilebilecek. Oyuncular, özelleştirilebilir donanımlar ve yetenekler sayesinde Haydutlarını gönüllerince tasarlayabilecekler. Gizlilik, savunma veya ışık hızında yağmalama gibi alanlarda uzmanlaşmak için katana ve borda kancası gibi yeni silah ve ekipmanlar kuşanabileceksiniz.

HAWKED Kapalı Alfa Testi 24 Kasım’dan 28 Kasım’a kadar Steam üzerinden oynanabilecek. Alfaya katılan oyuncular oyunun Av Modunu test edebilecek. Kapalı Alfa katılımıyla ilgili daha fazla bilgiye resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Geliştiriciler oyunun bu kilit döneminde geribildirimlerinizi almaya can atıyorlar. Teste katılanların geribildirimleri ileri geliştirmelerin yanı sıra; hızlı tempolu, kinetik bir hazine avı ve nişancılık oyunu çıkarırken vizyonumuzu geliştirmemize de yardımcı olacak.

Basın bülteninden derlenmiştir.