Sony SRS-XG300 Bluetooth Hoparlör İncelemesi

Bluetooth taşınabilir hoparlörler hiç hissettirmeden hepimizin evlerine girdi. Hatta bir kısmımız, masaüstü bilgisayarımızın ve televizyonumuzun ses sistemini kendilerine emanet ettik bile.

Bir çikolata boyutundan başlayarak boyumuza kadar türlü türlü modelleri olan Bluetooth hoparlörler konusunda, Sony de oldukça iddialı modellerle karşımızda. SRS-XG300 modeli de SRS-XG500’ün daha küçük ve daha taşınabilir bir modeli olarak bu ay konuğumuz oldu.

SRS-XG300 tasarımıyla hemen beğeninizi kazanacak bir model. Kumaş kaplaması sizi yanıltmasın, ürün IP67 standardıyla geliyor. Bu da şu demek, tamamen toprağa gömülü olsa da bir metre suyun altında 30 dakika kalsa da (Arkasındaki hassas bağlantı noktalarını koruyan su geçirmez kapağı sağlamca kapattığınız sürece) endişe etmenize gerek yok. 3kg ağırlığındaki hoparlörü, ister havuz başı partisine, ister toz altında kalmanızın çok olası olduğu bir ralli etabına götürebilirsiniz hiç endişe etmeden. Üstelik tek şarjda 25 saate kadar dayanabildiğinden bir değil, iki günü çıkartabilmesi çok olası.

Ürünün taşınabilirliğini artıran bir diğer etken ise kullanmadığınızda gizleyebileceğiniz taşıma kolu. Altı kısmındaki ikili ayak hemen dikkatinizi çekecektir, yere gayet iyi oturduğu gibi size bir şeyi daha hatırlatıyor. Evet, XG-300 ses kalitesinin eksiksiz yaşanabilmesi adına, pasif radyatörlerinin kapanmamasını gerektiren bir tasarıma sahip, yani dik olarak kullanıma uygun değil. Ayrıca ön kısımda yer alan bir çift dikdörtgen şekilli (X-Balanced) ünite ve bir çift tiz hoparlörü sebebiyle tek taraflı bir model. Yani, yüzünün size dönük olması gerekiyor. Bu plajda veya piknikte diğer insanları rahatsız etmemek adına iyi ancak çevresinde daire çizip göbek atmayı planlıyorsanız bunu aklınızda bulundurmanızda fayda var.

Sony bu X-Balanced adı verilen dikdörtgen şekilli ses ünitesinin klasik kare şekilli modellere göre titreşimi ve bozulmayı azalttığını, aynı zamanda ses basıncını olumlu yönde artırdığını belirtiyor. Ürün yüksek seste bile titreşimi kontrol altında tutabiliyor ve MEGA BASS (ve beraberinde ClearAudio+) aktifken son derece tatmin edici bir bass sounduna sahip. Aynı zamanda midler de gayet dengeli, yalnız vokaller bazen şarkının yoğun bass yükü altında geri planda kalabiliyor. Zaten bu seti omuzunuza alıp sahilde BB King veya Big Joe Williams dinlemezsiniz diye düşünüyorum. XG300, onu edinmek isteyebilecek kitleye göre optimize edilmiş, bence problem yok.

Ürünün sahnesi (soundstage) gayet başarılı ve Stereo dağılımı da gayet güzel optimize edilmiş. Janick Gers’ü bir hoparlörden, Dave Murray’i diğerinden rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz. Tabii yine, ürünün sahnesinin de öne yönlendirilmiş olduğunu hatırlamanız koşuluyla.

2.4Ghz bağlantı seçeneğine sahip olmayan ürün Bluetooth 5.2 ile geliyor ve birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Android üzerinde Fast Pair kullanabiliyorsunuz. Bağlantı inanılmaz hızlı gerçekleşiyor ve son derece sorunsuz. Aynı zamanda dahili mikrofon sayesinde toplantılarda kullanmaya da uygun olduğunu ve uyumlu cihazlarla (100 adede kadar) Party Connect yapabildiğini belirtelim. Böylece evinizdeki uyumlu hoparlörlerden bir ordu kurabilirsiniz.

Tüm ayarlar ve şarj durumu ile alakalı bilgilere de Sony Music Center uygulaması üzerinden ulaşmanız mümkün. Bu uygulama aynı zamanda ürünün RGB ayarlarını da ortama uygun olarak (Parti, film veya toplantı gibi) değiştirebilmenize olanak veriyor. Uygulama üzerinden Fiestable moduyla kendinize çalma listeleri oluşturabilmeniz de mümkün.

SRS-XG300’ün batarya dayanımını övmüştük, devam edelim. 10 dakikalık şarjla bile 70 dakika kesintisiz müzik keyfi sunabilen ürün bakım moduyla pilinizin ömrünü uzatıyor ve toplamda 25 saate kadar kesintisiz müzik keyfi sunuyor. RGB gibi ayarları optimize ederek, bu süreye ulaşmanız çok mümkün.

Sonuçta Sony hepimizin evinde, odasında isteyeceği bir yol arkadaşı tasarlamış. Biz çok beğendik, kullanmaktan çok keyif aldık. Tabii bunca keyfin karşılığında fiyatı da yüksek. Bu yazı hazırlandığı sırada 5450 TL’den başlıyordu. Yine de sizi mutlu edecek bir ürün, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kürşat Zaman

PUAN: 88

+Kaliteli malzeme ve işçilik. IP67 standardına uyumlu. Başarılı bass performansı. Uzun pil dayanımı. Uygulama desteği. Hızlı şarj. Bluetooth 5.2

-Fiyatı biraz yüksek. Tek yönlü ses ünitesi.