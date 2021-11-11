Rollic, üç yeni oyun stüdyosunu daha bünyesine kattı!

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Zynga tarafından 220 milyon dolar değerleme ile satın alınan Rollic, haberden kısa bir süre sonra partneri Chef Games’ten “Onnect – A Pair Matching Puzzle” oyununu satın aldığını duyurmuştu.

M&A alanında 2021 yılına da hızlı başlayan Rollic, geçtiğimiz senenin dünyada en çok ses getiren ve ‘’Tiktokable’’ tasarım anlayışını mobil oyun dünyasına kazandıran High Heels! oyununun geliştirme partneri Uncosoft’u ekibine katmıştı.

Türkiye’de kurduğu geniş üretim ekosistemi ile beraber oyun üreten Rollic, bu defa da Creasaur Entertainment, Bytetyper(Forgerhero)ve Zerosum’ı satın aldığını açıkladı. Satın alım öncesi de Rollic partnerliğinde oyun yayınlayan bu üç stüdyo, mobil oyun geliştirmeye Rollic üretim ağı altında devam edecekler.

Türkiye merkezli üç stüdyonun üretmiş olduğu popüler oyunlar arasında; Creasaur Entertainment’ın geliştirdiği Money Maker 3D ve Hit Guys, Bytetyper(Forgerhero)’ın geliştirdiği Racing Online ve Touchdrawn ve Zerosum’ın geliştirdiği Barista Life ve Long Nails 3D oyunları yer alıyor.

Rollic kurucu ortağı ve CEO’su Burak Vardal, “Ailemize katılan stüdyolar, Rollic ile olan ortaklıkları süresince vizyon ve kültürümüz ile uyumlu içerikler üretmiş, yetenekli geliştiricilerden oluşuyor. Ürün odaklı başarılar gösteren takımları, yaratıcılıkları ve teknik becerileriyle Rollic ailesine katarak, üretim gücümüzü genişletmeye devam etmekten mutluluk duyuyor ve önümüzdeki dönemde yeni yetenekleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Zynga ailesine yaklaşık bir yıl önce katılan Rollic, yayınladığı oyunlarla tüm dünyada her yaştan oyuncuya ulaşarak Ağustos ayında 1 milyar indirmeyi geride bıraktı ve böyle bir başarıya ulaşmış sayılı mobil oyun şirketlerinden birisi oldu. Rollic oyunlarından High Heels! birinci çeyrekte ve Hair Challenge da ikinci çeyrekte Amerika’nın en çok indirilen oyunları oldu.

Böylece Rollic, iki çeyrek üst üste dünyadaki oyun indirme rakamlarını domine ederken, Q3 içerisinde de Arrow Festile ile Ağustos ayının hem App Store hem de Google Play Store’da Amerika’nın en çok indirilen oyununa sahip olmayı başardı.

Yayınladığı oyunlara geleneksel hyper-casual anlayışı ötesinde geliştirmeler yapan Rollic, uzun dönemli birçok başarı hikayesi yaratarak rakipleri arasında hem yeni kullanıcı erişimi hem de oyun gelirleri açısından lider oyun üreticisi konumuna yükseldi. 2021 yılı içerisinde Rollic ile birlikte çalışan 41 partner Türk oyun stüdyosu da oyunlarını tüm dünyada yayınlayarak milyonlarca kullanıcı ile buluşmuş oldu.