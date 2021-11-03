AOC Agon AG273QXP Oyuncu Monitörü İncelemesi

AOC AGON AG273QXP, önden bakıldığında diğer AGON serisi modellerinden aşina olduğumuz gibi tanıdık, temiz ve modern bir tasarıma sahip.

Arka tarafında daha önce incelediğimiz AGON AG273QX monitörü gibi daire şeklinde RGB alana sahip olan modelde, ayrıca ekran kalkanlarının bulunması da harika bir eklenti olmuş. Görüntü kalibrasyonunu ayarlamak için kullanılan bu kalkanları, yansımaları engellemek için takabiliyor ve böylece özellikle gündüz oyun oynarken görüş netliğini optimuma ulaştırabiliyorsunuz. Fazlasıyla iyi düşünülmüş bir özellik. Öte yandan kalkanları bir kere taktığınızda, çıkartmak isteyeceğinizden de şüpheliyiz, zira odak artırıcı bir özelliği var ve bu sayede gündüz ya da gece fark etmez, tamamen ekranla baş başa kalmanızı sağlıyor.

Öte yandan oyuncuların monitörde aradığı bir diğer özellik olan kulaklık askıları da monitörde yer alıyor. Hem sağ hem sol tarafa yerleştirilmiş bu askıları da kulaklıklarınızı asmak için kullanabiliyorsunuz.

Monitöre önden baktığınızda oldukça ölçülü bir tasarıma sahip olduğu kanısına varıyorsunuz. İnce kenar çerçevelerin yer aldığı ekranın altında kırmızı bir AGON logosu bulunurken, ekranın kenarındaki menü komutlarını kontrol edebileceğiniz joystick’in ışıklandırmalı tasarlanmış olması da güzel bir diğer detay olmuş. Işıklandırma demişken, monitörün arkasındaki RGB daire de özellikle karanlık ortamda güzel bir görüntü sağlıyor. Light FX olarak isimlendirilen bu ışıklandırmaları kontrol edebiliyor ve istediğiniz rengi seçebiliyor, diğer kullandığınız AOC klavye ve fare gibi aksesuarlarınız varsa, onlarla senkronize edebiliyorsunuz.

Peki, şimdi gelelim bu monitörün sahip olduğu görüntüleme noktasındaki yeteneklere. AOC AG273QXP, 27 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve bu ekran 2560×1440 piksel çözünürlükten oluşuyor. 27 inç boyutlu 1440p monitörler, yüksek kare hızları elde etmenin en makul seçimi olurken, bu model 170Hz tazeleme hızına sahip olmasıyla öne çıkıyor. Öte yandan 1ms tepki süresine sahip olması da muazzam bir performansa kucak açıyor demek mümkün.

Monitörün paneli de buna önayak olacak şekilde hazırlanmış. Klasik IPS panellerde genellikle 9 ila 25 ms arasında olan tepki süresi bu modelde 1ms olarak karşımıza çıkıyor. Zira ekranda, LG’nin Nano IPS teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede monitörün griden griye tepki süresi 1ms’ye kadar inebiliyor ki, bu da muazzam bir skor. Öte yandan standart bir IPS ekrana göre farkı yalnızca tepki süresinde değil, görüntüde de fark edebiliyorsunuz. Nano IPS ile birlikte DCI-P3 renk alanının yüzde 97’sini, AdobeRGB renk uzayının yüzde 98’ini ve sRGB’nin de yüzde 133’ünü kapsayan bir renk skalasına sahip olan AOC AG273QXP, böylece gerek yanıt süreleri gerek resim kalitesiyle geleneksel bir IPS ekrana göre çok daha iyi bir görüntü sağlıyor.

AOC AG273QXP’nin genel resim kalitesi için mükemmel diyebiliriz. Kutudan çıkarttığınız anda herhangi bir özel ayar yapmadan bunun karşılığını alabiliyorsunuz. Elbette yine tercihinize göre monitörde 6 farklı oyun modu sunulmuş durumda. FPS, Racing, RTS, Game1 ve Game2 hazır modlarının yanında bir de kendini için ideal kaydedebileceğiniz ayarlardan birini seçebiliyorsunuz. Böylece oyun türünden türüne ya da film izleyeceğinizde veya çalışacağınızda, modunuz hazır durumda.

Monitörün parlaklık seviyesi varsayılan modda yaklaşık 380 kandela olarak ölçülürken, bu değer en aydınlık odalar için fazlasıyla iyi seviyede. Kaldı ki ürünün teknik özelliklerinde de parlaklığının 400 kandela olduğu yazıyor; aldığımız sonuçla da bunu karşıladığını bu anlamda söyleyebiliriz. Kaldı ki ayarlarda biraz oynadığınızda 430 kandela parlaklık seviyelerine de ulaşabiliyorsunuz. Monitörün kontrast oranı ise 1000:1 seviyesinde olurken, HDR400 sertifikasının bulunduğunu da söyleyelim. Bu noktada iyi HDR uygulamasıyla ünlü Battlefield V’i denedik ve HDR’ı etkinleştirdiğimizde renk canlılığında keskin bir gelişme yakalayabildik.

AOC AG273QXP, her ne kadar günlük kullanımda ya da karşısında çalışırken severek kullanacağınız bir monitör olsa da en nihayetinde bir oyuncu monitörü. Bu nedenle monitörde FreeSync Premium ve G-Sync uyumu da unutulmamış. Böylece her 2 markanın ekran kartına sahip olanlar ekran kartı ve monitör senkronizasyondan faydalanabiliyorlar. Monitörde yer alan 2 adet HDMI 2.0 portundan bağladığınızda 144Hz’e kadar hız alabilirken, DisplayPort 1.4 portları üzerinden bağladığınızdaysa bunu 170Hz’e değin ulaştırabiliyorsunuz. Bu tür yüksek hızlar elbette Valorant ve Apex Legends gibi hızlı oyunlarda el kazandıracak ölçüde fayda sağlıyor.

AOC AG273QXP sahip olduğu özelliklerle oyuncuların fazlasıyla sevecekleri türden bir monitör olmuş. Oyuncular, performans ve görüntü kalitesi anlamında bu modelden gayet tatmin edici sonuçlar alacaklardır. Öte yandan yine günlük kullanım ve oyun dışı eğlence zamanları için de öyle.

Ercan Uğurlu

NOT: 95

+Şahane renk desteği

+Üst seviye tepki süresi

+Nano IPS panel teknolojisi

+Keskin 1440p görüntü

+170Hz tazeleme hızı

-Hoparlör yok