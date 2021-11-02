Kingston FURY’den yeni SSD: Kingston FURY Renegade

Bellek ürünleri ve teknoloji çözümlerinde dünya liderlerinden olan Kingston’ın oyun bölümü Kingston FURY, oyuncular, teknoloji tutkunları ve üst düzey kullanıcılar için geliştirdiği yeni nesil PCIe 4.0 NVMe M.2 sürücüsü Kingston FURY Renegade SSD’yi piyasaya sürüyor. Kingston FURY Renegade SSD, en yeni Gen 4×4 denetleyicisi ve 3D TLC NAND teknolojisiyle yüksek kapasitelerde üstün performans sunuyor.

Kingston FURY Renegade SSD, olağanüstü bir oyun deneyimi için PCIe 4.0’ın kullanılabilir bant genişliğini en üst düzeye çıkararak 7.300/7.000 MB/sn’ye kadar okuma/yazma1 ve 1.000.000 IOPS1’e çıkabilen hızlara ulaşabiliyor. Sürücü; oyun ve uygulama yükleme sürelerini azaltmak, canlı yayın ve veri akışı işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmek ve sistemlerin yanıt verme hızını artırmak için optimize ediliyor. 4TB’a varan kapasite seçeneklerine sahip Kingston FURY Renegade SSD ile kullanıcılar; en sevdikleri oyunları ve içeriklerini saklarken yeni oyunlar için de ek kapasiteye sahip olabiliyor. Kingston FURY Renegade SSD müthiş hızları ve yüksek kapasite seçeneklerinin yanı sıra, oyun bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarlarda yoğun kullanım sırasında sürücüyü soğuk tutmak için ince bir M.2 biçim katsayısı ve gelişmiş düşük profilli, grafen alüminyum bir ısı yayıcıya da sahip.

Kingston SSD İş Birimi Müdürü Keith Schimmenti: “Kingston FURY Renegade SSD, kullanıcılara oyun kurulumlarını ve deneyimlerini bir bütün olarak yükseltmek için gereken yüksek performanslı depolamayı sunmakiçin PCIe Gen4 teknolojisinin sınırlarını zorluyor.” diyor.

Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Özellikler ve Teknik Bilgiler:

PCIe 4.0 NVMe ile seviye atlayın: 7.300/7.000 MB/sn1’e varan okuma/yazma ve 1.000.000 IOPS1 performansına varan son teknoloji Nesil 4×4 ile hakimiyet kurun.

Anakartınızı en üst seviyeye çıkarın: Oyun sisteminizi ve dizüstü bilgisayarınızı geliştirmek için güçlü, ince M.2 form faktörü.

Oyun için daha fazla alan: Mevcut en yeni oyunları ve DLC’yi alın. En sevdiğiniz oyunları ve medyayı depolamak için 4 TB2’ye varan yüksek kapasitelere sahip performans.

Düşük profilli grafen alüminyum ısı dağıtıcısı: Gelişmiş termal dağıtım, yoğun kullanım sırasında sürücünüzü soğuk tutar. Oyun bilgisayarları ve anakartlarındaki en dar alanlara daha yüksek performans getirir.

Biçim katsayısı: M.2 2280

Arayüz: PCIe 4.0 NVMe

Kapasite2: 500GB, 1TB, 2TB, 4TB

Denetim birimi: Phison E18

NAND: 3D TLC

Ardışık Okuma/Yazma:

500GB – 7,300/3,900MB/s

1TB – 7,300/6,000MB/s

2TB – 7,300/7,000MB/s

4TB – 7,300/7,000MB/s

Rastgele 4K Okuma/Yazma:

500GB – 450,000/900,000 IOPS’ye kadar

1TB –900,000/1,000,000 IOPS’ye kadar

2TB – 1,000,000/1,000,000 IOPS’ye kadar

4TB – 1,000,000/1,000,000 IOPS’ye kadar

Yazılan Toplam Byte (TBW)3:

500GB – 500TBW

1TB – 1.0PBW

2TB – 2.0PBW

4TB – 4.0PBW

Güç Tüketimi:

500GB – 5mW Boş / 0.34W Ortalama / 2.7W (MAX) Okuma / 4.1W (MAX) Yazma

1TB – 5mW Boş / 0.33W Ortalama / 2.8W (MAX) Okuma / 6.3W (MAX) Yazma

2TB – 5mW Boş / 0.36W Ortalama / 2.8W (MAX) Okuma / 9.9W (MAX) Yazma

4TB – 5mW Boş / 0.36W Ortalama / 2.7W (MAX) Okuma / 10.2W (MAX) Yazma

Depolama Sıcaklığı: -40°C~85°C

Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C

Ölçüler:

500GB-1TB – 80mm x 22mm x 2.21mm

2TB-4TB – 80mm x 22mm x 3.5mm

Ağırlık:

500GB-1TB – 7g

2TB-4TB – 9.7g

Çalışırken Oluşan Titreşim: 2.17G En yoğun (7-800Hz)

Çalışmazken Titreşim: 20G En yoğun (20-1000Hz)

MTBF: 1,800,000 saat