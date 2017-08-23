Skyrim, Doom ve Fallout 4 çok yakında VR’da!

Bethesda çok yakında Skyrim, Fallout 4 ve Doom’un VR hallerini piyasaya sürecek. Bethesda’nın bu alanda çıkaracağı oyunlardaki en önemli amaçlarından biri, bu oyunların çoğunun pratikte VR platformuna uygun olması.

Skyrim VR sürümünün 17 Kasım’da, PSVR üzerinden bizlerle olması planlanıyor. Combat mekaniklerinin normal versiyonundan çok daha gerçekçi olması beklenen Skyrim VR’da analoglardan büyü yapılması, kalkan kullanılması ve melee saldırıların gerçekleştirilebilmesi mümkün olacak. Skyrim VR’ın güncel fiyatı 60$. Bu fiyat içerisinde ek paketleri de bulunduruyor. Skyrim VR’ı diğer VR oyunlarından ayıran temel özellik ise kısaltmaya gidilmemiş olması. Oyunun PC’deki versiyonunun tüm içeriğini kapsadığı gelen haberler arasında.

Fallout 4 VR’ın ve Doom VFR’ın ise sırayla 12 Aralık ve 1 Aralık’ta HTC Vive tabanından oynanabilir olması bekleniyor. Doom VFR’ın hayranları daha şanslı, çünkü Doom VFR hem PSVR hem de HTC Vive üzerinden erişilebilir olacak.

Doom VFR’ın Steam’deki güncel fiyatı 133 TL. Doom VFR’ın storyline’ı, Doom 2016 oyununun kısaltılmış hali şeklinde olacak.

Bethesda çıkan oyunların en büyük amacının bir çok platformda desteklenmesi olduğunu açıkladığı halde, yaptığı bu açıklamadan sonra HTC Fallout 4 VR’ın sadece HTC Vive’a özel olduğunu ve 12 Aralık’ta kullanıcılarıyla buluşacağını açıkladı. Oyunun şu an Steam’deki fiyatı 266 TL. Fallout 4’ün PC sürümüne sahip kullanıcılar ise herhangi bir indirime sahip olmayacak. Oyunun daha sonra farklı platformlarda oynanabilir olup olmayacağı ise hala muallak.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…