Call of Duty: WWII’nin sosyal merkezi ile tanışın

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Daha önceden teaser’ının yayınlandığı Call of Duty: WWII 48 oyunculu multiplayer sosyal merkezi yeni fragmanda detaylı olarak tanıtıldı.

Normandy sahilindeki askeri kampta birçok etkinlik CoD: WWII oyuncularıyla buluşacak. Fazlasıyla karışık ve keşmekeş olan bu kamp içerisinde atış poligonu, uçaksavar simülasyonu, canlı maç izleme tiyatrosu ve 1v1 maç çukuru bulunmakta. Bu kamptaki faaliyetlere katılmak, diğer multiplayer modlarında oyun oynamak gibi oyunculara XP kazandıracak.

Yapılan röportajlarda Sledgehammer Games’in kurucu ortaklarından Michael Condrey CoD: WWII’nin bu sosyal merkezini yaratılırken, ünlü RPG oyunu World of Warcraft’ın Orgrimmar mapinden esinlendiğini söyledi.

Call of Duty: WWII’nin serverları; PS4, Xbox One ve PC için 3 Kasım’da erişilebilir hale gelecek. Oyunun ön satışları ise 25 Ağustos’tan beri devam etmekte.

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