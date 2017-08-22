Reikon Games, cyberpunk shooter aksiyon oyunu Ruiner’ın 26 Eylül 2017’de PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Yeni çıkan “Ruiner – Ugly Heart” fragmanı, oyunun tek kelimeyle çılgın olarak tanımlayacağımız silahlarını bizlere sunuyor.

2091 yılında, başkent Rengkok’ta geçen acımasız bir shooter oyunu olan Ruiner, yozlaşmış sisteme karşı savaşan bir psikopatın hikayesini konu almakta. Ana karakterimizin bu savaştaki asıl amacı ise kaçırılmış kardeşini, gizemli hacker arkadaşının yardımıyla kurtarmak.

Olağan dışı refleksler ve geliştirilmiş aletlerle, yerle bir olmuş düşmanlardan edinilmiş bir cephanelik kullanarak, HEAVEN adındaki insanlara sanal dünyada gerçek sansasyonlar veren bir eğlence kurumunu yerle bir etmeye çalışacağız..

Maskeli çılgın bir psikopat olan kahramanımızın gerçek üstü silahlarıyla Rengkok’un sırlarını öğrenip, kardeşini kurtarmak istiyorsanız ruinergame.com sizin için doğru adres.

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