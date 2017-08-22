Logitech’ten yayıncılara özel: Brio 4K Stream Edition

Yayıncılar için dikkat çeken özelliklere sahip olan Logitech® BRIO 4K STREAM EDITION web kamerası, beklenenin üzerinde özellikler sunuyor.

Yeni Ultra HD 4K kamera, oyun yayınları için etkileyici canlı yayınlar oluştururken, 1080p çözünürlükte saniyede 60 kare (FPS) adeta gerçek hayattaymış gibi video kaydı yapabiliyor. Böylece en ufak yüz mimikleri dahi net bir şekilde videolara aktarılıyor. Webcam’e sahip olanlar, XSplit Broadcaster ve XSplit Gamecaster uygulamalarını içeren 12 aylık premium XSplit lisansının da sahibi oluyor.

Logitech Webcam Portföy ve Ürün Müdürü Guillaume Bourelly, “Yayın yapmak artık bir fenomeni hale geldi. Yeni nesil gençleri için Twitch™ ve Youtube® gibi platformlar televiyonların yerini aldı. BRIO 4K STREAM EDITION ile popüler BRIO kameramızı oyun yayınlarında kullanılması için optimize ettik. Sonuçta, profesyonel yayın yapanların izleyicileriyle daha iyi etkileşime girebileceği bir web kamerası doğdu.” dedi.

Logitech, oyun yayıncılığı alanında lider şirketlerden biri olan SplitmediaLabs’le birlikte çalışarak, XSplitTM Broadcaster ve XSplit Gamecaster’de bulunan 4K uyumu ve yüksek kare hızını BRIO 4K STREAM EDITION’a uyumlu hale getirdi. Buna ek olarak, Open Broadcaster Software™ tarafından desteklenen Logitech BRIO STREAM’le kutuyu açar açmaz yayın yapmaya başlanabiliyor.

Logitech BRIO 4K STREAM EDITION kamera, 249€ tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuluyor.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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