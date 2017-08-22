Total War: Arena kapalı beta’sı başlıyor!

Oyuncular 1 Eylül itibariyle ordularının başında savaş meydanlarına çıkabilecekler!

Strateji klasiği Total War oyunlarının geliştiricisi Creative Assembly ve yayıncı Wargaming Alliance bugün yaptıkları bir açıklamayla gerçek zamanlı taktik savaş oyunu Total War: Arena’nın 1 Eylül 2017’de Kapalı Beta’ya çıkacağını duyurdu.

Kapalı Beta’nın başlamasıyla birlikte oyuncular kurnaz Romalılar, heybetli Yunanlar ve acımasız Barbarlardan oluşan üç farklı tarafın komutasını alacaklar. Kapalı Beta’da aralarında Sezar, Leonidas ve Boudica gibi adını tarihe yazdırmış 10 komutan oyuncuların emrinde olacak. Iceni Kraliçesi Boudica yanında ürkütücü savaş köpeklerinin de olduğu bütünüyle yeni bir Barbar Teknoloji Ağacı getiriyor. Total War: ARENA 10’a 10 kişilik destansı savaşlarda kullanılabilecek 140 farklı birim sunarken, oyuncuların zafere ulaşmak için uygulayabilecekleri taktikler adeta sınırsız olacak.

Wargaming Alliance’da Total War: ARENA Ürün Müdürü olan Sergei Laptenok, oyuna dair düşüncelerini şu sözlerle ifade etti, “Total War: ARENA için oldukça verimli geçen detaylı bir Alpha dönemi geçirdik. Toplulukla birlikte çalışmak yaptığımız her şeyin merkezinde oyuncuların olmasını sağladı. Önümüzdeki Kapalı Beta süreciyle oyuncuların çok beğenecekleri harika içerikleri oyuna eklemeyi hedefliyoruz.”

Creative Assembly’de Total War: ARENA Oyun Müdürü olarak çalışan Gabor Beressy ise Kapalı Beta oyunla ilgili planlarını şu sözlerle belirtti, “Total War: ARENA’ya ilişkin vizyonumuz tarihi herkesin kolaylıkla ve eğlenerek öğrenebilecekleri biçimde sunmak üzerine kurulu. Bu nedenle yeni oyuncuları oyuna davet etmek ve Boudica gibi sembolik öneme sahip bir komutanı oyuna eklemek bize büyük heyecan veriyor.”

Geliştirici ekip geride kalan Alpha süreci boyunca oyuncu topluluğu ile dirsek teması içerisinde oyunun vizyonunu belirleyip, kullanıcı geribildirimleri doğrultusunda oyunu geliştirdi. Oyunun geliştiricileri, oyuncuların geliştirme sürecinde sundukları katkılara bir teşekkür olarak Alpha’da yer alan kullanıcılara oyunun Kapalı Beta’sına katılma hakkı verdi. Bunun yanında oyuna dair Gizlilik Sözleşmesi’nin de sona ermesiyle oyuncular oyundaki hikâyelerini artık internette paylaşabilecekler.

Total War: ARENA Kapalı Beta’sına nasıl katılabileceğini öğrenmek için totalwararena.net adresini ziyaret edin.

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