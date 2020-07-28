SteelSeries kablosuz oyun mouse’u Rival 650 ile kesintisiz oyun deneyimi.

SteelSeries’in gözde oyun ekipmanlarından Rival 650, eşsiz bir performans için geliştirildi. Geliştirilmiş gecikmesiz kablosuz sistemi ile 1000Hz yenileme hızı, 1ms gecikme hızı, 24 saat pil ömrüne sahip. Kablosuz ekipmanların en büyük sorunu olan ve oyuncuları en çok düşündüren şarj konusunda da, 15 dakikalık şarj süresiyle kullanıcılara 10 saatten fazla oyun oynama imkanı tanıyor. Böylece oyunlarda mouse’ların şarjı biter korkusu yaşanmıyor.

Rival 650, mouse’u oyun stilinize ve tutuş şeklinize göre dengesini en iyi şekilde sağlamak için 256 farklı ağırlık kombinasyonu sunuyor. Çıkartılabilir sağ ve sol paneller, 4 gramlık sekiz adet ağırlığı kolay ve güvenle değiştirmenizi sağlıyor.

Sıfır ivme ve sıfır izleme hatası

Rival 650 ile her hamlenizde imleç konumlaması en doğru şekilde ve hatasız olacak. TrueMove3 teknolojisi ile sıfır ivmelenme, sıfır izleme ve gecikme her an elinizin altında olacak. En düşük ‘lift off’ tespit mesafesi olan 0.5mm’nın sağladığı olağanüstü isabet imkanıyla daha fazla kontrol, daha hızlı hamlelere sahip olacaksınız.

SteelSeries ürünlerinin vazgeçilmez özelliklerin RGB aydınlatma ise mouse’un ayrıntılı tasarımını ön plana çıkartan bir detay. Oyuncular SteelSeries Engine programıyla mouse’larının renklerini ve oyun ekipmanlarının tasarımını belirleyebiliyor. Üst düzey teknoloji hizmeti veren marka, aynı zamanda bu program ile oyuncuların, ekipmanlarına bu tarz küçük dokunuşlar yapmasına imkan tanıyor.