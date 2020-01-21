TikTok Türkiye’deki ilk oyun projesi için Zula ile anlaştı

Türkiye’nin en sevilen MMOFPS oyunu Zula, sosyal medyanın yeni fenomeni TikTok ile Türkiye’deki ilk oyun kampanyasını hayata geçirdi. Oyun severlerin Zula videolarını yükleyerek katıldığı #tatildezuladayız TikTok Challange 23 Ocak’a kadar devam ediyor.

Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Zula, yeni kanallarla birlikte içerik dünyasını zenginleştirmeye ve oyun severlere farklı mecralardan ulaşmaya devam ediyor. Sosyal medyanın yeni fenomeni TikTok’la Türkiye’nin ilk oyun odaklı projesini hayata geçiren Zula, oyuncuları için yarı yıl tatilinde heyecanlı bir challange başlattı. TikTok challange kapsamında, Zula oyun videolarını #tatildezuladayız etiketiyle paylaşan kullanıcılar, en sevilen oyun içi eşyalarla dolu “TikTok Kasası”nı kazanacak. 23 Ocak’a kadar devam edecek challange kapsamında en fazla izlenen videoları çekenler arasından seçilecek 10 oyuncu, taraftarı olduğu espor takımının formasına sahip olacak. InGame Group CEO’su Burak Gözalan, sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip olan Zula’nın bir yandan takipçi sayısı ve etkileşim anlamında bu alanı domine ederken, diğer yandan yeni kanallarla içerik dünyasını zenginleştirmeye ve Zula severlere farklı mecralardan ulaşmaya devam ettiğini kaydetti.

Burak Gözalan, “Zula şimdi de sosyal medyanın yeni fenomeni TikTok’la Türkiye’nin ilk oyun odaklı projesini hayata geçiriyor. Kullanıcıların ürettiği farklı içeriklerle 2019 yılında bir fenomen haline gelen ve Türkiye’deki kullanıcı sayısı gittikçe artan TikTok, oyun ve esporda da en fazla takip edilen alanlardan biri. Türkiye’deki oyun alanında ilk projesini Zula ile hayata geçiriyor. Sosyal medya Zula’nın çok güçlü olduğu bir alan. Zula severlerle yeni ve popüler mecralarda farklı projelerle buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TikTok hesabı bulunan herkesin katılabileceği challange için Zula oyuncuları, oyun videolarını telefona kaydettikten sonra Tiktok uygulamasında #tatildezuladayız hashtag’i ile paylaşabilecek, hatta bu paylaşımlarını TikTok kütüphanesinden seçtikleri lisanslı müziklerle klip haline getirebilecek. Ayrıca www.tiktok.com sitesinden kullanıcı girişi yaparak Zula videoları doğrudan PC üzerinden de yüklenebilecek.