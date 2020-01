Röportaj: Rich Lambert – TESO Kreatif Direktörü

Hayatımıza girmesinden bu yana altı sene geçmiş olan TESO (The Elder Scrolls Online), MMORPG türünün mihenk taşlarından biri. Oyunun yeni sezonu Greymoor’un çıkmasına yakın sizler için, Zenimax’in Kreatif Direktörü Rich Lambert ile görüştük. Kendisi ile çok keyifli bir röportaj yaparak sezonun detayları hakkında bilgi edindik.

Level: Biz sizi çok iyi tanıyoruz ama isterseniz her röportajın o kaçınılmaz ilk sorusuyla başlayalım:

Rich Lambert kimdir? Okurlarımıza kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?

Rich Lambert: Merhabalar. Ben TESO’nun kreatif direktörüyüm. TESO’nun başlangıcından beri,

sanırım 2007 olması lazım, o zamandan beri oyunun üzerinde çalışıyorum. Aslında ben de bir

oyuncuyum ve gerek MMO’yu gerekse The Elder Scrolls’un evrenini çok seviyorum.

L: Oyun sektörüne nasıl dahil oldunuz?

Aslında tamamen tesadüfen oyun sektörüne girdiğimi söyleyebilirim. Üniversite zamanında, iki

dönem arasında video oyunu test etme işi almıştım. O zamanlar bunun gerçek bir iş olduğunun bile

farkında değildim. Altı sene boyunca video oyunu test ettim. Ardından işin üretim kısmına ve

sonrasında tasarım kısmına geçiş yaptım. Şimdi ise bir kreatif direktörüm.

Zenimax maceranız nasıl başladı? Eminiz verdiğiniz yanıt pek çok oyuncu için çok kıymetli

olacaktır.

Başlangıçta The Elder Scrolls’un dünyasıyla tanıştım ve oyundaki dünyaya, o evrene aşık oldum.

Daha sonrasında Oblivion üzerinde çalışma imkanı buldum ve hemen bu işi aldım. Yani, Bethesda ile

ilk işim Oblivion üzerinde çalışmaktı, evet. Daha sonra ise bir online oyun yapacağımızı öğrendim ki

bu benim çok çok istediğim bir şeydi. Bu yüzden de nihayet onlar yapmama izin verene kadar

gerçekten çok çalıştım.

L: Operasyonun ne tarafındasınız? Sorumluluklarınız neler?

Kreatif direktör olarak oyunda gerçekleşen her şeyden sorumluyum. Bu yüzden de oyunun düzgün

şekilde işlediğinden emin olmak için, hem yeni hikayeler ve bölgelerin ürettiğimiz içerik ekibiyle

birlikte; hem dövüşler, sınıfları ve sistemler üzerinde çalıştığımız tasarım ekibiyle; hem de sanatçılar

ya da mühendisler gibi destek takımlarıyla birlikte çalışıyorum.

L: Yani, gördüğüm kadarıyla tüm konulara hakim olabilmek için bütün operasyonları siz

yönetiyorsunuz, doğru mu? Her şeyi bilmeniz gerekiyor.

Evet, her şeyi bilmem gerekiyor! (Gülüyor) Pek çok başka ekibimiz de var. Mesela Live Direktörü Jo

Burbo, oyunun problem çıkarmadan çalıştığından, servislerin ve diğer tüm elementlerin çalıştığından

emin olan kişidir. Bütün işi kendi başıma yapmıyorum, ama her şeyin sorunsuzca işlediğinden emin

olmak için bir sürü insanla birlikte çalışıyorum.

L: Böylesi büyük işlere imza atan bir firmada çalışmak sizin için nasıl bir duygu? Beraberinde bazı

zorluklar getiriyor mu?

Oyun yapma işinde her zaman bazı zorluklar vardır. Bilirsiniz, oyun yapmak kolay bir iş değil. Zaten

eğer o kadar kolay olsaydı, herkes bu işi yapar ve herkes başarılı olurdu. Ne var ki, geliştirme

aşamasında her zaman bazı zorluklar çıkar. Yine de yalnızca bu kadar, sadece bazı ufak tefek

zorluklar. Bu, açıkçası, benim eğlendiğim ve üstesinden gelmeyi sevdiğim bir şey. Böyle zamanlarda

her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kısacası, ben bu zorlukları seviyorum ve

oyun yapmakla alakalı şikayet edebileceğim bir şey yok. Her sabah yatağımdan kalkıyor, işe gidiyor ve

eğlenceli vakit geçiriyorum.

L: Dilerseniz The Elder Scrolls Online’a geçelim. Oyunun şu an ulaştığı nokta hakkında ne

söyleyebilirsiniz? Oyun halihazırda bizlere kocaman bir dünya sunuyor. Hal böyleyken yeni

genişleme paketi bize neler vadediyor?

Pekala. Bu yılın ikinci çeyreğinde gelecek olan yeni bölümün adı Greymoor. Bu sefer anlatacağımız

hikaye daha önce anlatmış olduklarımızdan tamamen farklı. Yani, demek istediğim şu ki, bu daha

karanlık, içinde daha gotik hisler barındıran bir hikaye olacak. Bu bölümde vampirler, kurt adamlar,

cadılar ve Western Skyrim’deki kırsal kesimi yerle bir eden garip fırtınalar göreceğiz. Ayrıca, hikayede

insanlar da kayboluyor, haliyle oyuncular neler olup bittiğini ve tüm bunların nasıl birbirine

bağlandığını anlamaya çalışacak.

L: Aslında ben de size “Dark Heart of Skyrim”in neyi sembolize ettiğini soracaktım. Dediğiniz gibi,

daha karanlık bir hikaye mi bizleri bekliyor?

Aynen öyle ve aynı zamanda aslında Dark Heart of Skyrim birden fazla anlama geliyor. Bu benim

altını özellikle çizmek istediğim bir nokta. Evet, öncelikle bu daha karanlık bir hikaye ama aynı

zamanda bu isim bölüm boyunca ziyaret edeceğimiz yeri de temsil ediyor. Bu yer, Test 5’te biraz

görmüş olduğumuz, Skyrim’in altında yer alan devasa yeraltı mağarası Blackreach olacak. Burada pek

çok yeni bölge keşfedeceğiz. Bu yüzden Dark Heart of Skyrim gerçekten çok iyi oturuyor ve

anlattığımız hikayeyi çok güzel özetliyor.

L: Yeni genişleme paketi ağırlıklı olarak eski oyuncuları mı hedefliyor? Yeni bir TESO oyuncusu bu

paket içeriğinde kendisine hitap edecek bir şeyler bulabilir mi?

Evet, TESO’nun güzel yanlarından biri de istediğiniz zaman istediğiniz yere gidebilmeniz. Bildiğiniz

üzere, bizim içeriklerimiz ne kadar yeni olursa olsun oynayabilmek için 2-3 yıllık bir seviyeniz

olmasına gerek yok. Sadece girip oynayabilir ve karakterinize seviye atlatıp yeni araçlar edinirken

hala anlamlı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu bizi diğer oyunlardan ayıran en büyük özelliklerimizden

biri. Bizde sizi arkadaşlarınızla oynamaktan ya da direkt oyunu oynamaktan alıkoyan seviye

kısıtlamaları yok. Öylece oyunu açıp istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ayrıca, biz yeni bölümleri zaten

yeni oyuncuların da dikkatini çekmek için kullanıyoruz. Bu yüzden de oyuncuları direkt hikayeye dahil

edecek hep yeni bir tutorial kısmımız oluyor. Bundan sonra ise oyuncular başka içerikleri de

deneyebilir ya da oyunda kendi tempolarına uygun olarak ne yapmak istiyorlarsa yapabilirler.

L: Oyunun şu an gördüğü ilgi sizi ne kadar tatmin ediyor? Oyuncuların ilgisi bazında yeni paketten

beklentileriniz nedir?

Oyun şu an gerçekten başarılı. Gerçekten oldukça sağlıklı ve güçlü bir topluluğumuz var. Daha geçen

gün 15 milyon oyuncuya ulaşmış olmaktan bahsediyorduk. Yani, oyun yıldan yıla büyümeye devam

ediyor. Oyunun online olarak altıncı yılında olduğunu düşünürsek bu oldukça dikkat çekici. Ve ben

hala geçtiğimiz yılın en büyük ve en iyi olduğumuz yıl olduğunu düşünmüyorum. Bu sene Skyrim’in

sevilen bölgesi Western Skyrim’e gideceğiz, farklı hikayeler anlatacağız. Oyuna dahil ettiğimiz

tamamen yeni bir sistemimiz de var: Antiquities. Bu kısım, oyuncuların da tahmin edebileceği gibi

sadece görev almak ve öldürmek üzerine kurulu olmayacak. Bence oyuncular bu bölümden büyük

keyif alacaklar çünkü The Elder Scrolls’un özünü ve keşif yapmayı birbirine bağlıyor. Bunu özetlemek

için, sanırım, diyebileceğim en iyi şey şu; Indiana Jones’u Tamriel’de hayal edin!

İpuçlarını keşfetmek için pek çok ufak oyunlar olacak ve bunlar sayesinde çeşitli eşyaların yerini

bulup onları edinebileceksiniz. Her oyuncuya hitap edecek şekilde eviniz için mobilyalar, karakteriniz

için kozmetik ürünler ya da yeni bir araç koymaya çalıştık. Yani, artık daha fazla sadece görev almak

ve öldürmek üzerine kurulu bir sistemimiz yok.

L: TESO’nun dünyası gerçek dünyadan ne kadar ilham alıyor? Gelecek olan eklentide hangi

kültürlerin veya mitlerin etkisini göreceğiz? Genel olarak TESO dünyası için de düşünebilirsiniz bu

soruyu.

Her oyunda olduğu gibi TESO’da da gerçek hayattan esinlenmeler var. Bunun en iyi örneği de Elsweyr

olabilir. Tüm o şekiller, renkler ve tarzlar ağırlıklı olarak Endonezya kültüründen esinlenilmiş. Başka

bir örnek olarak ise daha soğuk ve zor bir iklimde yaşayan kuzeylileri gösterebilirim. Onlarda da

kesinlikle Viking ilhamı yer alıyor. Bence oyunun tüm dünyası, içeriği ya da hissiyatı gerçek dünyayı

yansıtıyor. Hikaye ve bilgiler farklı perspektiflerden anlatılıyor. Bu yüzden de aynı hikaye hakkında

kendi deneyimlerini tamamen farklı şekillerde anlatan insanlarla tanışabilirsiniz, çünkü bakış açıları

tamamen farklıdır. Gerçek dünyada da olduğu gibi. Sonuç olarak, TESO gerçek dünya ile bağlantı

kurabileceğiniz bir oyun. Bence oyuncularımız da bundan keyif alıyor. Hikayede olaylar ve gerçeğin

aslında ne olduğu hakkında çelişkiye düşülen pek çok alan var.

L: Son videoda Skyrim gözükmüştü, oyunda Skyrim’i ne kadarını göreceğiz?

Skyrim’deki Doğu Krallıkları yani Eastmarch ve Blackrock Island zaten oyunda vardı. Bu sefer daha

çok Skyrim’in batı tarafına odaklandık. Bu bölümün ana merkezi ikonik şehir Solitude. Bununla

birlikte, oyun içerisinde Dragon Bridge gibi, tanıdık olduğumuz başka mekanlar da göreceğiz ve

dediğim gibi Blackreach’i de keşfetmek için fazlasıyla zaman harcayacağız. Bu bölümde Kuzey

kıyısından Batı tarafındaki dağa kadar bütün Batı kesimine odaklandık ve bölümün tamamı bugüne

kadar inşa ettiğimiz diğer tüm bölümlerden daha büyük oldu. Buna karşın, %60 Western Skyrim ve

%40 Blackreach olarak ikiye ayrıldığını söyleyebilirim.

L: Yeni bölümün TES V: Skyrim’den uzun zaman önce geçtiğini biliyoruz ama TES V’deki Skyrim’le

TESO’daki arasında ne gibi farklar görebiliriz?

Oyunumuzdaki zaman dilimi Skyrim’deki olaylardan 1000 yıl kadar öncesini gösteriyor. Bu yüzden,

evet, mekanlar tanıdık olsa da bir parça farklılar. Sonuçta bin yıl daha genç bir dünya var karşımızda.

Ayrıca, anlattığımız hikaye de Test 5’te olduğu gibi Skyrim’deki ejderhalar üzerine kurulu değil. Biz,

içinde vampirlerin ve cadıların olduğu, tamamen kendimize ait bir hikayeyi anlatıyoruz. Yan görevler

ve yan hikayelerle oyuncuların bölgenin kültürü hakkında bilgi edinmesine ve yaşanan olayları

deşmesine izin veriyoruz. Böylelikle oyuncular Skyrim ve yüzyıllar içerisinde oradaki insanlara neler

olduğu hakkında detaylı bilgi edinebilecekler.

L: 2020 ve sonrası için TESO’nun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mesela yeni bölgeler görecek

miyiz?

Yavaş yavaş haritayı doldurmaya başladık. Tamriel’in haritasına bakarsanız hala gidilecek ve

keşfedilecek çok şey olduğunu görürsünüz. Ancak aynı zamanda, neredeyse sonsuz olan Oblivion

çemberi de var. Yani, hala yapacak çok fazla şeyimiz, keşfedecek çok fazla mekanımız ve anlatacak

çok fazla hikayemiz var. Yakın zamanda oyunda bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Sonuçta, oyun

büyümeye devam ediyor, topluluk büyümeye devam ediyor ve biz de oyunu inşa edip yeni hikayeler

anlatmaya devam ediyoruz.

L: Bu keyifli röportaj için teşekkür ederiz. Oyunun fanları için söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu yıl bizi en çok heyecanlandıran şeylerden biri yeni ve uzun hikayemiz oluyor. Tüm güncellemeler

geçmişte olduğundan daha bağlantılı. Western Skyrim’e gideceğiz. Keşfedebileceğiniz çok ilginç

yerler ve çok ilginç olaylar olacak. Bu yıl odaklandığımız diğer konulardan biri de performans

optimizasyonlarıydı. Oyunun düzgünce çalıştığından emin olmak için elimizden geleni yaptık. Tüm bu

yeniliklerin bir araya gelerek, bu yılı herkes için oldukça ilginç yapacağını umuyorum.

Röportaj: Berçem Sultan Kaya