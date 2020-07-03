Ubisoft Hyper Scape’i teknik test denemesine açtı

Ubisoft 2 Temmuzda, 2054’te geçen oynaması ücretsiz, birinci şahıs nişancı, yüksek tempolu bir kentsel battle royale olan Hyper Scape™’i duyurdu. Oyunda 100’e kadar Katılımcı, taçlandırılmış bir şampiyon olup aksiyon dolu ve yüksek tempolu maçlar yapmak için sanal Neo-Arcadia şehrine iniyor. Dünden itibaren Hyper Scape, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki birçok bölgede sınırlı süreli bir PC teknik testine açıldı. Ancak bu ülkeler arasında Türkiye yok.

İlgilenen oyuncular, Twitch Drops etkinken Twitch’te Hyper Scape’i yayınlayan içerik üreticilerinden birini izleyerek teknik test sırasında oyunu deneyebilirler. Tam Twitch yayıncı listesine buradan ulaşılabilir.

Erişim kısıtlı olacağı, ancak teknik test boyunca ek droplar sağlanacağı da belirtildi.

Hyper Scape, baştan aşağı yoğun, dikey hareketli ve hızlı bir battle royale deneyimi olarak tasarlandı. Üç oyunculu takımlar ve tek oynayan oyuncular, dar sokaklardan geniş çatılara ve ölümcül iç mekanlara hızlı bir şekilde geçerek dinamik çatışmalarda bulunmak için fütüristik sanal Neo-Arcadia kentine atlayabilirler.

Hyper Scape, oyuncuların çevreye dağılmış silahlarla aynı şekilde toplayabilecekleri Hack kabiliyetlerini getiriyor. Hackler, tüm oyun tarzlarına uygun saldırı ve savunma yetenekleri sunar. Bir mayın döşemek, bir düşman aramak, ekibi büyük bir duvarla korumak veya kendini rakiplere gizlice yaklaşmak için görünmez hale getirmek, oyuncuların zorlanmadan bir arada kullanıp değiştirebileceği birkaç Hack örneğidir. Tüm Hackler ve silahlar, elde mevcut olan öğenin daha güçlü versiyonlarını üretmek için Füzyon mekaniği ile geliştirilebilir.



Hyper Scape ilk olarak 2 Temmuzda itibaren 7 Temmuz’a kadar PC’de sınırlı süreli kapalı bir teknik testle erişilebilir olacak. Üç kişilik Taç Hücumu modu şimdi erişilebilir ve sınırlı süreli Dark Haze tek kişilik modu test sırasında daha sonra erişilebilecek. Test ayrıca 10 kademeli ücretsiz bir savaş kartına sahip olacak ve tüm ilerleme ve eşyalar gelecekte çıkacak olan sürümlere ve hatta tam sürüme kadar taşınacak.