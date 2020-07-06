Assassin’s Creed Valhalla’nın oynanış videosu sızdırıldı

Assassin’s Creed Valhalla dillerden düşmemekle birlikte, geçtiğimiz günlerde projenin yaratıcı yönetmeni Ashraf ısmail’in istifasıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün ise internete Ubisoft’un merakla beklenen açık dünya aksiyon oyunu Assassin’s Creed Valhalla’ya ait oynanış videoları sızdı.

Üç kısımdan oluşan gameplay videosu streamable üzerinden paylaşıldı ve henüz ne Ubifost tarafından kaldırıldı ne de bir açıklama yapıldı. Oyuna dair görüntüleri kimin sızdırdığı bilinmemekle beraber playtest ekibinden birinin olduğuna dair tahminler var. Ancak sızdırılan videoların Ubisoft’un 12 Temmuzda Ubisoft Forward etkinliğinde göstermeyi planladığı görüntüler olduğuna dair görüşler de var ki bu daha muhtemel bir olasılık.

Videolarda ne var?

Toplamda 30 dakikalık oynanış videosunda hikâye, dövüş mekanikleri, yetenek ağacı ve eşya menüsüne kadar pek çok şey gösterildi. Üç parça şeklinde paylaşılan oynanış videosunun ilk kısmı hikâye, sinematik ve yolculuk ağırlıklı. İkinci kısımda ise dövüş ağırlıklı bir oynanış görüyoruz. Üçüncü videoda da biten dövüşün ardından yine diyalog ve sinematik, yetenek ağacı ve eşya menüsüne ait görüntüler var.

Videolarda Eivor ve Viking adında iki yeni karakter tanıyoruz ve video boyunca Eivor ile oynanıyor. Eivor ile hem karada hem denizde gerçekleşen savaş sahneleri izliyoruz. Odyssey’e çok benzeyen Valhalla’da önceki oyunlardaki gizlilik esası ve oynanışı ise bu oynanışta yerini daha gürültülü dövüşlere bırakmış gibi.

En büyük değişikliklerden biri ise yetenek ağacında. Her bir yetenek gökyüzü arkaplanı üstünde bir yıldızla simgelenmiş ve bir noktada birbirleriyle birleşiyorlar. Bu da bana en başta Elder Scrolls: Skyrim’in yetenek ağacı sistemini hatırlattı.

Şu an için oyunun bu sene Aralık ayında çıkması bekleniyor. Oyunla ilgili daha detaylı bilgi ve açıklamalar içinse herkesin gözü 12 Temmuz’da gerçekleşecek Ubisoft Forward’da.