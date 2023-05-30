Undawn, oyun içi ödüllü erken kayıt dönemi başladı

Tüm dünyaya yüksek kalitede oyunlar sunmak amacıyla kurulan Level Infinite ve yenilikçi oyun geliştirme stüdyosu LightSpeed Studios, bugün yaptığı açıklamayla açık dünya hayatta kalma oyunu Undawn’ın 15 Haziran 2023 tarihinde tüm dünyada yayınlanacağını duyurdu. Ayrıca bugünden itibaren oyunun çıkışından önce kayıt yaptıran oyuncular, oyun çıktığında oyun içi özel ödüllere erişim kazanacak.

Undawn’ın kıyamet sonrası dünyasında hayatta kalanlar, farklı gruplara ait olan ve kendi kurallarına sahip olan bölgelerde yaşayacak. Ünlü Kuzgunlar Sığınağı’nın birer üyesi olarak bölgelerini korumak için mücadele edecek olan oyuncular; Palyaçolar, Kartallar, Baykuşlar ve Yağmacılar gibi zorlu ekiplerle karşı karşıya gelecek ve tehlikerle dolu bu kıyamet sonrası dünyada karanlık geceleri sırt sırta vererek atlatmaya çalışacaklar.

Çeşitli zırh ve silahlarla kuşanacak oyuncular evlerini, müttefikleri ve insanlıktan geriye her ne kaldıysa onu korumak için mücadele edecek. Alışılagelmiş silahların yanı sıra yakın dövüş silahları, dronelar, tuzak bombaları ve otomatik taretler gibi taktik teçhizatları da kullanabilecekler.

Aynı adlı romandan uyarlanan “Ben Efsaneyim” filminin ünlü yalnız kovboyu, Will Smith karakterinin beyaz perdeye taşıdığı felaketzede Trey Jones da bu macerada hayatta kalanlara kılavuzluk eden bir karakter olarak oyuncularla buluşacak.

Oyuncular, her biri benzersiz ekosistemlere ve tehlikelere sahip geniş bir açık dünyada, ovalar, madenler, çöller, bataklıklar ve terk edilmiş şehirler gibi çeşitli ortamları keşfedecekler. Felaketzedeler, bu zorlu dünyada hayatta kalabilmek için karakterlerinin sağlığını ve vücut göstergelerini izlemeli ve yağmura, sıcağa, kara ve fırtınalara karşı hazırlıklı olmalıdır.

Level Infinite, oyunculara ön kayıt sayılarına bağlı olarak oyun içi para birimi, cephane, ilaç, kozmetik öğeler ve diğer kaynakları içeren özel ödüller de vaat ediyor. Ön kayıt sayıları arttıkça ödüller büyüyeceğinden, oyuncular bu kıyamet sonrası dünyadaki yolculuklarına daha avantajlı ibçimde başlama şansı elde edecek. Bu özel ödülleri kaçırmak istemeyen oyuncuların erken kayıt şansını kaçırmaması gerekiyor. Undawn, 15 Haziran 2023’te Steam üzerinden erişilebilecek PC sürümünün yanı sıra iOS ve Android cihazlara da gelecek. Oyun Türkçe dil desteğiyle ücretsiz olarak sunulacak.