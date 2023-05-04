Oyun tutkunları için tüm sınırlar ortadan kalkıyor!

ROG Strix SCAR Serisinin G634 16inç ve segmentinde bir ilk olan 18 inç ekranlı G834 modelleri, yeni nesil bileşenler ve akıllı soğutma teknolojileriyle 2023 yılında da ilklere imza atıyor. Segmentine getirdiği bir çok ilkle yine adından söz ettiren ROG Strix SCAR Serisi, hem espor profesyonellerinin hem de amatör oyun meraklılarının gücüne güç katmaya hazır.

Performansın Doruk Noktası

Yepyeni ROG Strix SCAR 18, Windows 11 Pro ile geliyor. G634, SCAR Serisine ilk kez 16 inçlik bir ekran eklerken, G834, SCAR Serisine ilk kez 18 inçlik bir ekran ekleyerek düşmanı her zamankinden daha net görmenizi sağlıyor. 13. Nesil Intel Core™ i9-13980HX işlemci ve maksimum 175 W TGP’ye sahip NVIDIA GeForce RTX™ 4090 Dizüstü Bilgisayar GPU’su ile desteklenen SCAR 18, en zorlu oyunların bile üstesinden kolayca geliyor. Ayrıca oyun oynarken GPU’nuzun gerçek gücünden kolayca yararlanmanızı sağlayan NVIDIA Advanced Optimus desteğine sahip özel bir MUX Anahtarı ile birlikte geliyor. 64 GB’a kadar DDR5 RAM ve 4 TB’a kadar PCIe Gen4x4 depolama desteği ile, aynı anda hiç ter dökmeden kolayca oyun oynayabiliyor ve içerik oluşturabiliyor.

Hiçbir Komutu Kaçırmaz

Zafer ve yenilgi arasındaki fark, tek bir tuş vuruşuna bağlı olabilir, bu nedenle SCAR 16 ve 18, galibiyeti güvence altına almak için tasarlanmış profesyonel bir espor sınıfı klavyeye sahip. Dayanıklı olması için tasarlanan Strix SCAR’ın klavye anahtarları, 20 milyondan fazla basışa dayanacak şekilde derecelendirilmiş ve n-tuş rollover, aynı anda birden fazla tuşa basıyor olsanız bile sisteminizin hiçbir zaman komutu kaçırmayacağını garanti ediyor. SCAR, varsayılan olarak ses düzeyi ve Armoury Crate denetimleri için ayarlanan ancak farklı işlevler veya makrolar için özelleştirilebilen özel ortam denetimleri ve özel kısayol tuşları bulunan tam boyutlu bir klavyeye sahip. Ve tuş başına RGB ve tam Aura Sync özelleştirmesi ile SCAR her zaman ruh haline uygun görünüme sahip olabiliyor.

Etkileyici Tasarım

2023 Strix SCAR 16 ve 18, ROG’un farklı tarzını somutlaştırmaya devam ediyor. Keskin kasa tasarımları, benzersiz RGB vurguları ve benzersiz oyun deneyimiyle, bir Strix dizüstü bilgisayar her zaman kalabalığın arasından sıyrılıyor. Yeni Strix SCAR, klavyede tuş başına RGB aydınlatma ve ışık şeridiyle birlikte dizüstü bilgisayarı her açıdan bir oyun gücü haline getiren arka kısımda parlak bir RGB panele sahip.

Stüdyo kalitesinde ses

Dolby Atmos destekli hoparlörler, oyunlar için otantik bir ses sahnesi oluşturmak üzere iki tweeter ve iki aşağı doğru ateşleyen woofer içeriyor. Yüksek Çözünürlüklü ses, müziği kaydedildiği kalitede duyulmasını sağlıyor. İki Yönlü AI Gürültü Önleme, hatalı arka plan seslerini filtrelemek için hem gelen hem de giden sesi işleyerek aramaların ve sohbetlerin dikkat dağılmadan gerçekleşmesini sağlıyor.

Tüm Gün Dayanıklılık

90 Wh pile sahip dizüstü bilgisayarlar, yeniden şarj edilmeden önce saatlerce internette kolayca dolaşılmasını sağlıyor. Hareket halindeyken esneklik için USB Type-C şarjı 100 W’a kadar destekleniyor. Birlikte verilen 330 W güç adaptörünü kullanarak şarj ederken, SCAR 16 ve 18 yalnızca 30 dakikada sıfırdan %50’ye şarj olabiliyor.

Bağlı kal

Modern çok oyunculu oyunlarda, istikrarlı bir internet bağlantısı zorunludur. Strix SCAR 16 ve 18, özel bir RJ45 bağlantı noktasının yanı sıra en yeni Wi-Fi 6E kablosuz standardı ile mücadeleye katılmaya hazır. Wi-Fi 6E destekli ağlarda, evlerdeki diğer kablosuz cihazlardan kaynaklanan karmaşa ve parazitlerden arınmış en yeni kablosuz banda erişimin keyfini çıkarılabiliyor ve asla gecikme yaşanmıyor.

YEPYENİ 16 VE 18 İNÇ EKRANLAR

En iyi hareket ve görüntü netliğini gerektiren oyuncular için SCAR 18, 240 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 kapsamı ve büyüleyici bir oyun deneyimi için şaşırtıcı 500 nit parlaklık ile inanılmaz Nebula ekranı sunuyor. 18 inç, 16:10 en boy oranlı QHD panel, ister film izliyor olun ister hızlı hareket eden bir oyun oynuyor olun, ekrandan fırlayan içerik için şaşırtıcı derecede derin siyahlar sağlıyor.

SCAR 18 ayrıca, muhteşem bir oyun ve izleme deneyimi için fantastik renkler, Dolby Vision, Adaptive-Sync desteği ve %89 ekran-gövde oranı sunan bir Full HD 165Hz panel ile donatıldı. Mutlak en iyi hareket ve görüntü netliğini talep eden oyuncular için SCAR 16, 240Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 kapsamı ve çarpıcı HDR oyun için şaşırtıcı 1100 nit pik parlaklığa sahip inanılmaz bir Mini LED Nebula HDR panel sunuyor.

%90 ekran-gövde oranına sahip 16 inç, 16:10 en-boy oranlı panel, hızlı hareket eden arena nişancıları ve diğer çılgın oyunlar için mükemmel deneyim yaşatıyor. Ne tür bir oyuncu olursanız olun, SCAR’ın yeni 16 inç paneli sizi etkileyecek.

ROG INTELLIGENT COOLING

Bu kadar güçlü bileşenleri barındırmak için Strix SCAR 18 ve 16’nın kasası ve anakartı, yeni tam genişlikte soğutucuya uyacak şekilde yeniden tasarlanırken, daha verimli soğutma için bakır kanatçıklar egzoz deliklerine daha da yaklaştırıldı. Bu benzersiz soğutma bloğu, 2022 Strix SCAR 17’den %82,5 daha fazla olan toplam 195.509 mm² yüzey alanı için yoğun şekilde tasarlanmış kanatçıklarla anakartı çevreleyen üç farklı bölümden yapıldı.

Bu tasarım, sıcak havanın makineden uzaklaşması için mevcut yolu en efektif düzeye çıkarırken, genel soğutmayı büyük ölçüde arttırıyor. Bu gelişmiş soğutma sistemi sayesinde oyuncuların en fazla temas ettikleri noktalar her zaman serin kalırken, uzun süreler maksimum performansta oyun keyfi sunuluyor. Son olarak, dizüstü oyun bilgisayarlarının çoğu çift fanlı bir soğutma sistemine sahiptir, ancak SCAR 18 ve SCAR 16, GPU ve VRAM’i serin tutmaya yardımcı olan üçüncü bir fanın piyasaya sürülmesiyle performans sınırlarını daha da ileriye taşımayı başardı. Hem CPU hem de GPU’da yedi ısı borusu ve Conductonaut Extreme liquid metal ile eşleştirilen SCAR 18’in soğutma sistemi bir mühendislik harikası. Sınıfında tek olan bu gelişmiş soğutma sistemi, en yüksek güç gerektiren işlemlerde bile bilgisayarın maksimum performansta çalışmasını sağlıyor.