Valorant’ta Türkiye pingleri düşüyor!

Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, 7 Nisan Salı günü kapalı beta dönemine başlamış, tüm dünyada Twitch izlenme rekorları kıran oyun ülkemizdeki oyuncular tarafından da heyecanla karşılanmıştı. Riot Games’in VALORANT için verdiği ve özellikle ülkemizdeki nişancılık oyuncularını heyecanlandıran düşük ping vaadi ise kapalı beta döneminde test edilmeye başlandı. Özellikle rekabetçi nişancılık oyunlarının sonucunu büyük oranda etkileyen düşük ping değerlerini ülkemizdeki oyunculara sunmak için ciddi yatırımlar yapacağını belirten Riot Games, Türkiye’de kurmaya başladığı veri merkezleri ile ülkemizdeki oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Testleri başlayan veri merkezleri sayesinde Riot Games, ülkemizdeki oyunculara bir yandan Avrupa’daki oyuncular ile eşleşme fırsatı sunarken diğer yandan 5 ms’e kadar düşebilen ping değerleri sayesinde rekabette dezavantaj yaşatmamayı hedefliyor. Ping değerleri internet servis sağlayıcıları, teknik altyapı, sunucuya fiziksel uzaklık gibi birçok dış faktör nedeniyle farklılık gösterse de bundan sonra VALORANT oyuncularını çok daha iyi ping değerlerinin beklediği bir gerçek.