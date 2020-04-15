Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni bellek modeli SPECTRIX D50 DDR4 RGB’yi duyurdu. 32GB’a kadar kapasite seçeneği sunan ürün 4800MHz gibi çok yüksek bir frekans hızında çalışabiliyor. Ürün bu yüksek performansının yanında metal gövdeli minimalist geometrik tasarımıyla da göz kamaştırıyor.

Işık Hızında

Tüm ADATA bellekler gibi XPG SPECTRIX D50 de mümkün olan en yüksek performansı, dayanıklılığı ve uzun yıllar stabil çalışma becerisini sunmak için yüksek kaliteli yonga setleri ve PCB devre elemanları kullanılarak üretiliyor. Üretiminde en yeni teknolojiler kullanılan D50 DDR4 bellekler bu sayede 4800MHz gibi son derece yüksek frekanslara ulaşabiliyor. Bu da özellikle oyuncular ve hız aşırtma meraklılarının ihtiyaç duyduğu yüksek performansı elde etmelerini sağlıyor.

Bu yeni model ayrıca, Intel ve AMD tarafından üretilen en yeni anakartlar ile tam uyumlu biçimde çalışıyor. Üstelik Intel XMP 2.0 desteği sayesinde kolayca hız aşırtma (overclock) yapma şansı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, yük altında bile yüksek performansından ödün vermemesi için SPECTRIX D50 tüm gövdesini kaplayan yaklaşık 2mm kalınlığında bir metal soğutucuya sahip. Böylelikle ürünün sıcaklığı ve performansı daima aynı çizgide kalıyor.

Gösterişsiz Şıklık

XPG D50 RAM’ler ürünün gövdesini tamamen kaplayan sade bir metal soğutucuya sahip. Bu metal yüzeyde yer alan geometrik şekiller ve ürünün üst kısmında yer alan üçgen şeklindeki ufak RGB aydınlatma ise ürüne minimalist bir şıklık katıyor. Ürünün aydınlatma efektleri XPG RGB Sync yazılımı ya da önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımları üzerinden kontrol edilebiliyor. XPG D50 statik, nefes alan ve kuyruklu yıldız olmak üzere ön tanımlı üç RGB aydınlatma efekti bulunuyor. Bunların yanında müzik moduyla aydınlatma efektini çalan müzikle eş zamanlı hale getirmek de mümkün.

XPG SPECTRIX D50 DDR4 belleklerin 4800MHz ve 4600MHz ile 32GB kapasiteli varyantları Mayıs başından itibaren piyasaya sunulmaya başlayacak. Diğer varyantları ise Nisan ayı içerisinde kullanıcılarla buluşacak. XPG SPECTRIX D50 hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kesin çıkış tarihini öğrenmek için xpg.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.