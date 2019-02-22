Ve karşınızda Hearthstone Masters!

Blizzard geçen yıl Hearthstone Espor sistemini daha sürdürülebilir, eğlenceli ve erişilebilir bir programa dönüştürmek için kolları sıvadığını belirtmişti.

Bugün itibarıyla Hearthstone Masters adını verdiğimiz sistemin ilk iki aşamasıyla ilgili detaylar geldi.

Hearthstone Masters’ın eleme karşılaşmaları olarak nitelendirdiğimiz Masters Qualifiers, oyundaki hünerlerini ortaya koymak isteyen tüm oyunculara açık olacak. Blizzard, Masters Ligi elemeleri boyunca Battlefy platformu üzerinden her hafta ortalama 30 turnuva düzenleyecek. Battlefy, oyuncuların maçları kendilerine uygun zaman dilimlerinde yapabilmelerine olanak sağlayan global bir platform ve firmanın da yıllardır güvendiğimiz partnerlerinden.

Masters Qualifier turlarında üstün başarı gösteren oyuncular oyun içi Hearthstone kart paketleri ile ödüllendirilecekler. Masters Qualifier maçları için kayıtların iki hafta öncesinden başlayacağını ve bu turdaki ilk eleme maçlarının 5 Mart’ta start vereceğini hatırlatalım.

Maç takviminin tamamına şu adresten ulaşabilirsiniz.

İlk eleme turnuvalarının kayıtları resmi olarak başlamış durumda. Turnuvada yer almak isteyen tüm oyuncular http://battlefy.com/HSesports adresi üzerinden Masters Qualifiers kayıtlarını yaptırabilirler.

Elemeleri başarıyla geçen oyuncular, ligin bir üst ayağı olan Masters Tour etkinliğine katılma hakkı kazanacaklar.

Peki ligin bir üst ayağı olan Masters Tour’a katılmanın tek yolu Masters Qualifier turnuvası mı? Kesinlikle değil! Hearthstone ladder sistemine gönül vermiş oyunculara özel bir sistem söz konusu. Masters Qualifier elemeleri devam ederken, gözünüz Standart Ranked Play Ladder’ının zirvesindeki isimlerden oluşan Top 200 listemizde olsun. Ayı ilk 200 içerisinde bitiren tüm oyuncular Ladder Qualifier maçlarında yer alma hakkı kazanacaklar. Ladder Qualifier maçları tüm oyunculara açık olan Masters Qualifier maçlarıyla paralel olarak ve tamamen aynı kurallar çerçevesinde gerçekleşecek. Buradaki tek fark Ladder Qualifier maçlarını en iyi dereceyle bitiren 4 kişi, bir sonraki Hearthstone Masters Tour etkinliğine direkt katılma hakkı kazanacak.

Hearthstone Masters Tour

Hearthstone Masters Tour’un ilk ayağı 14-16 Haziran tarihlerinde Las Vegas’taki LINQ Hotel’de gerçekleşecek. Toplamda 3 gün sürecek kıran kırana maçlar boyunca oyuncular, 250.000$’lık ödül havuzundan pay almaya ve Hearthstone Grandmaster statüsünü kazanmaya çalışacaklar. Kulağa oldukça havalı geliyor değil mi? Hearthstone Grandmaster’lığı ile ilgili detaylar da yakında açıklanacak.

250.000$’lık bir ödül havuzu var dedik ama ödül miktarı bu rakamın çok üzerine de çıkabilir. O nasıl olacak derseniz, önümüzdeki aylarda tüm oyunculara aynı anda hem Hearthstone Masters’ı destekleme hem de oyun içi şahane hediyeler kazanma fırsatı verilecek. Önümüzdeki dönemde Hearthstone mağazasına gelecek ve sadece kısıtlı bir süre için satışta olacak Esports Bundle’ını satın aldığınızda bu bundle üzerinden elde edilecek gelirin bir kısmı Hearthstone Masters Tour etkinliklerinin ödül havuzuna aktarılacak. Esports Bundle’ı ile ilgili detayları da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.

Vegas’taki etkinliğin ardından Masters Tour etkinliklerinin Avrupa ve Asya ayakları gerçekleşecek. 2020’de bu lokasyonların sayısını artacağınıd a belirtelim. Masters Tour etkinliklerinin yerleri ve tarihleri, ilgili Masters Qualifiers eleme maçlarının başlamasından en az iki hafta önce açıklanacak.

Şimdiye kadar paylaştıklarımızı toparlayacak olursak, bir Hearthstone oyuncusu Masters Tour 2019 etkinliklerinde yer alma hakkını şu koşullarda kazanabilecek:

* Tüm oyuncuların katılımına açık online Masters Qualifier elemelerini başarıyla tamamlayarak.

* Sadece ladder oyuncularına açık Ranked Ladder Qualifier elemelerinde ilk dörde girerek.

* Resmi lisanslı üçüncü parti turnuvalara katılıp davetiye kazanarak.

* Daha önceki bir Masters Tour etkinliğinde üstün başarı göstererek.

* China Gold Series’e katılıp başarılı olarak.

* Raven Yılı’nı en az 120 Hearthstone Competitive Puanıyla tamamlayarak.

Hearthstone Grandmasters

Son olarak Hearthstone Grandmasters’a kısaca değinmeden olmaz! Henüz bu statüyü kazanmak için gerekenleri açıklamak için erken olsa da, şimdilik Grandmaster olma yollarından biri Masters Tour etkinliklerini zirvede bitirmekten geçiyor diyelim.

Specialist Formatı

25 Nisan’da başlayacak Hearthstone Dünya Şampiyonası ile birlikte Conquest formatı tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Conquest, yerini Specialist adı verilen yepyeni bir formata bırakıyor. Bu yeni formatın pro seviyesinde nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz ama formatı sene boyunca oyuncu topluluğundan gelecek geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştirileceğinin altını çizelim. Peki bu yeni formatın ana hatları neler? Şöyle ki:

* Oyuncular bir kahraman sınıfından toplam üç desteyle katılım gösterebilecek

* Oyuncu bir destesini ana (primary) destesi, diğer iki destesini ise ikincil (secondary) ve üçüncül (tertiary) desteleri olarak belirleyecek

* İkincil ve üçüncül desteler, ana desteden farklı en fazla 5 kart barındırabilecek. Bu kurala paralel olarak ana destede bir karttan iki tane yer alıyorsa bu kartlar tek kartmış gibi değil iki kart olarak sayılacak

* Oyuncular ilk maçlarını daima ana desteleriyle yapmak zorunda olacaklar

* İkinci maçtan itibaren oyuncular ister ana ister ikincil veya üçüncül desteleriyle oynayabilecek

* Gerekirse ikinci ve üçüncü maçlar için deste seçimleri, maçın hemen öncesinde ve rakipten gizli gerçekleştirilebilecek

* Masters Qualifier ve Ranked Ladder Qualifier turları 3 maç üzerinden yapılacak (best-of-three). Masters Tour maçları da best-of-three formatında yapılacak ancak final karşılaşmaları toplam 5 oyun üzerinden gerçekleşecek.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…