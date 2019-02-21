250 bin TL ödüllü oyun geliştirme yarışması başlıyor!

Gençlerin sesi Abbas Güçlü, yeni yarışma programı ile yakında Kanal D’de izleyicisi ile buluşacak. Kanal D, ODTÜ ve Netmarble işbirliği ile gerçekleştirilecek olan “Abbas Güçlü İle Büyük Oyun”da büyük ödül tam 250 bin TL. Her yaştan insanın vazgeçilmezi haline gelen dijital oyun dünyasında parlak bir kariyer fırsatı tanıyacak olan program, sadece oyun oynayan değil; oyun yazan, sektörde üreten gençleri dünyaya tanıtacak. Dijital çağa üretimleriyle damga vuran gençlere fırsatlar tanıyacak olan “Abbas Güçlü ile Büyük Oyun”, Türkiye’nin oyun geliştiricisini, oyun yazanını bulacak.

Başvurular devam ediyor!

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce başvuru alan Abbas Güçlü İle Büyük Oyun’ da, oyun geliştiricilerini büyük ödülün yanı sıra yurt içi ve yurt dışında fırsatlar da bekleyecek. ODTÜ ATOM ’da ve İTÜ Arıkent Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz ofis imkanı bu fırsatlardan sadece birkaçı olacak.

Yarışmada birinci olan oyun projesine Netmarble ve Startershub tarafından tam 250 bin TL ödül ve Publisher desteği verilecek. Unity’den bu yıl gerçekleşecek olan Unity Europe Kopenhag etkinliğine de davet edilecek birinci, Just English’in New Jersey şubesinde 3 aylık dil eğitimi de kazanacak.

İkinci ve üçüncü olan oyun projelerine ise Netmarble tarafından dağıtım desteği ve yine Just English’in New Jersey şubesinde 3 ay dil eğitimi olanağı sağlanacak.

Yarışmaya “yeni bir oyunum var, en iyi benim oyunum, Türkiye’yi mobil oyunlarında farklı bir noktaya taşırım” diyen herkes başvurabilecek.

Başvurular www.kanald.com.tr adresi üzerinden devam ediyor.

Basın bülteninden derlenmiştir…

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…