Games and Politics, İstanbul Studio-X’te kapılarını açıyor

1970’lerden bu yana “bilgisayar oyunu” kavramı hızlı bir gelişme geçirdi. Başlardakidaki PAC-Man veya Super Mario gibi basit görünümlü biçimler, zaman içinde karmaşık toplumsal gerçeklikleri yansıtan veya sorgulayan kapsamlı dünya tasarımlarına dönüştü. Artık bilgisayar oyunları, yepyeni bir sanatsal ifade alanı…

San Francisco, Bükreş ve Sao Paulo’dan sonra 22 Şubat’tan itibaren Studio-X’e konuk olacak Games and Politics, bilgisayar oyunlarının oyun diliyle politik potansiyellerini nasıl geliştirdiğini inceliyor.

Goethe-Institut’un Karlsruhe Sanat ve Medya Merkezi (ZKM) işbirliği ile geliştirdiği gezici sergi boyunca çeşitli konuşmalar ve atölyeler de olacak. Atölyelerin yürütücülüğünü Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG) üstlenecek. Bilgisayar oyunlarının siyasi imkanları üzerine kafa yormuş ilk oyun tasarımcısı teorisyenlerden Uruguaylı Gonzalo Frasca’dan Belçikalı Tale of Tales’e kadar pek çok önde gelen oyun tasarımcısının istisnai çalışmalarının yer aldığı Games and Politics, interaktif bir sergi.

Güncel toplumsal sorunları işleyen 16’sı aktif şekilde deneyimlenebilecek 18 bilgisayar oyununun sergilendiği Games and Politics, politik anlamda iddialı bu bilgisayar oyunları üzerinden, kategorinin olanaklarını ve sınırlarını araştırıyor ve bir yandan da eğlence endüstrisi içinde muhalif bir duruş yansıtıyor. Sergi, bilgisayar oyununu siyasal, toplumsal ve sanatsal bir mecra olarak sunarken şu soruyu da soruyor: Bir bilgisayar oyunu politik potansiyelini oyun dilinden kopmadan nasıl geliştirebilir?

Sergi, diğerinin üstünlüğüne dayanan marjinalleşmiş durumlara odaklanıyor. Örneğin Sunset güvencesiz çalışma koşullarını, Perfect Woman toplumsal cinsiyet meselelerini, This War of Mine silahlı çatışmaların sonuçlarını, Yellow Umbrella totaliter sistem karşıtı devrimleri, Escape from Woomera ise göçmen ve mültecilerin gördüğü muameleyi bir şekilde deneyimleme olanağı yaratıyor.

Küratörlüğünü Stuttgart Medya Akademisi’nde Oyun Tasarımı profesörü ZKM’nin eski küratörü Stephan Schwingeler ve Goethe-Institut eş küratörleri Jeannette Neustadt-Grusche ve Sophie Rau’nun üstlendiği sergi, 16 Mart’a kadar Studio-X’te görülebilir.

Sergide yer alan oyunlar:

Madrid (Gonzalo Frasca, 2004)

The Cat and the Coup (Peter Brinson ve Kurosh ValaNejad, 2011)

Papers, Please (Lucas Pope, 2013)

Democracy 3 (C.P. Harris, 2013)

Perfect Woman (Peter Lu & Lea Schönfelder, 2014)

Killbox (Joseph DeLappe – Malath Abbas, Tom deMajo ve Biome Collective, 2016’dan Albert Elwin ile işbirliği içinde)

Unmanned (Molleindustria ve No Media Kings, 2012)

Phone Story (Molleindustria, 2011)

This War of Mine (11 bit studios, 2014)

Orwell (Osmotic Studios, 2016), Yellow Umbrella (Awesapp, 2014)

Coming Out Simulator (Nicky Case, 2014)

Dys4ia (Anna Anthropy, 2012)

TouchTone (Mike Boxleiter & Greg Wohlwend, 2015)

Sunset (Auriea Harvey & Michaël Samyn, Tale of Tales, 2015)

The Westport Independent (Coffee Stain Studios, 2016)

1378 (km) (Jens M. Stober, 2010)*

Escape from Woomera (The Escape From Woomera Collective, 2004)*

*Oynanamayan Oyunlar

Etkinlik Tarihleri:

1 Mart Cuma, 19:00-21:00

Killbox’ın geliştiricisi Joseph De Lappe ile sohbet

Mekan: Studio-X

2 Mart Cumartesi, 10:00-18:00

Joseph De Lappe ile atölye çalışması

Sadece davetiyeyle katılım

Mekan: Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı

07 Mart Perşembe, 19:00

Panel: Art Games and Game Art – Sanat Oyunları ve Oyun Sanatı

Katılımcılar:

Güven Çatak (BUG Lab Yöneticisi)

Altuğ Işığan (Akademisyen)

Diğdem Sezen (Akademisyen)

Semih Bertuğ Benim (Oyun Geliştirici)

Mekan: Studio-X

16-17 Mart Cumartesi-Pazar

36-saatlik Game Jam

Sadece davetiyeyle katılım

Mekan: Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı





