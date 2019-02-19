Peak yeni takım arkadaşları arıyor

Mobil oyunda dünyanın en büyüğü olma hedefini koruyan Peak, geliştirdiği yeni ürünlerle dünya genelinde ulaştığı kullanıcı sayısını yüz milyonlardan milyarlara yükseltmeyi amaçlıyor. İstanbul merkezli şirket, hem mobil oyun alanında hem de teknolojinin farklı alanlarındaki çalışmaları için yeni takım arkadaşları arıyor.

2010 yılında İstanbul’da kurulan ve mobil uygulama alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Peak, ekibini genişletiyor. Şirket, ABD pazarında ilk beşte yer aldığı mobil oyun alanında büyümeye hızla devam ederken, yapay zeka ve yapay öğrenme alanlarında da dünya çapında yeni ürünler geliştiriyor.

Dünyayı değiştirmek isteyenlere ulaşmak için insan kaynakları arayışını hızlandırıyor

Yeni takım arkadaşları arayan Peak, mobil oyun ve yeni alanlarda teknolojiler geliştirerek dünyayı değiştirmek isteyenlere seslendiği bir insan kaynakları çalışması başlattı. Tüm çalışmalarını İstanbul’da yürütmekte olan Peak’in ekibini ne kadar genişleteceği konusunda ise bir sınır yok.

Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Bizimle aynı hedefe koşacak, gerçek anlamıyla etki yaratacak işler yapmayı önemseyen herkesi arıyoruz. Ekibimize 100 kişi de katabiliriz 500 kişi de” diyerek şunları söyledi:

“Bugüne dek özellikle başta ABD olmak üzere, yurtdışı pazarları hedefledik. Rekabetin üst seviyede olduğu ABD’de, en çok gelir elde eden ve en çok oynanan oyunları geliştirerek mobil oyun alanında en büyük beş şirketten biri olduk. Dünyanın 193 ülkesinde 300 milyon insana dokunan küresel bir teknoloji şirketiyiz. Gurur duyduğumuz ekibimizle elde ettiğimiz başarılara yenilerini eklemek üzere, çok daha hızlı koşmaya hazırlanıyoruz.”

“Mobil oyunda dünya birincisi olacağız”

Sidar Şahin’in Peak’i kurarken büyük bir hayalle yola çıktığını belirten Ömer İnönü, “İnsanların hayatına dokunan küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda ilk büyük adımı mobil oyun alanında attık. Mobil oyunla ilgili çalışmalarımız artarak sürecek ve dünyanın en büyüğü olma doğrultusunda var gücümüzle koşmaya devam edeceğiz. Bu alandaki hedefimiz dünyanın bir numaralı şirketi olmak. Aynı zamanda teknolojinin farklı alanlarında da ürünler geliştirmeye odaklandık. Sekiz yıl içinde mobil oyunda kat ettiğimiz mesafenin ve gelişimin bir benzerini, adım attığımız yeni alanlarda da göstereceğimize inanıyoruz. Bugüne dek geliştirdiğimiz uygulamalarla dünya genelinde yüz milyonlarca kişinin hayatına dokunduk. Hayallerimiz bunun çok daha ötesinde. Milyarlarca insanın hayatına dokunmak istiyoruz” dedi.

“İnsanla büyüyen bir şirketiz”

Peak İnsan Kaynakları Direktörü Eda Azaroğlu ise, “Ekibimizin büyümesinin devam edeceği yeni dönemde, bizimle birlikte sürekli ilerleyecek ve aynı hedefe koşacak yeni takım arkadaşlarına daha hızlı ulaşmak için bir çalışma başlattık. Biz insanla büyüyen bir şirketiz. Türkiye’de çok iyi yetişmiş, çok iyi değerlere sahip milyonlarca insan var ve etki yaratan işler yapmak istiyorlar. Peak’in kuruluş amacında da bu yatıyor: Güzel insanlara, bir takım olarak hayallerine koşmalarına yardımcı olacak bir şirket ortamı sağlamak. Bu yapıldığında, en imkansız görünen işlerin bile gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu inancın meyvelerini bugüne kadar topladık, toplamaya da devam edeceğiz” dedi.

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