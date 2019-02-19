YıldızCon’19 için geriye sayım başladı!

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilim Kurgu ve Fantastik Kurgu kulübü YıldızBKFK, her sene düzenlenen ve yılın en büyük conventionlarından birisi olan YıldızCON’u duyurdu.

Her sene farklı bir tema işleyen etkinliğin, bu seneki teması POKEMON. YıldızBKFK bu seneki temasıyla bizleri ‘’hepsini yakalamaya’’ davet ediyor.

YıldızCON denince akla ilk gelen şey tabii ki FRP. Bu sene ilk yapıldığı yerde, çoğumuzun aşina olduğu bir yer olan, YTÜ Yıldız Kampüsü’nde yer alan yemekhane binasında bizleri ağırlayacak olan YıldızCON ekibi FRP masası açmak isteyenler için FRP Masa Kayıtları’nı açtı. FRP masaları için yine geniş bir alan ayıran YıldızBKFK, İstanbul’daki en kalabalık FRP toplaşmasına sahne olan etkinlikte her sene artan masa ve oyuncu sayısını bu sene daha da yükseğe çekmeyi amaçlıyor.

Eğer sizler de bu büyük toplaşmada masa açmak istiyor ve bu büyük toplaşmanın bir parçası olmak istiyorsanız buraya tıklayarak FRP masası kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Etkinlik her sene olduğu gibi kutu oyunları, hazine avları, LARP, stand alanı, Magic: The Gathering ve Pokemon TCG turnuvaları, retro oyunlar gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak. Bunların dışında bir çok sürpriz aktiviteyi de YıldızBKFK yakın zamanda bizler ile paylaşacak.

16-17 Mart 2019 tarihinde YTÜ Yıldız Kampüsü Yemekhane Binasında gerçekleşecek olan bu fantazya şölenine bütün boyutlardan tüm ırkları davetlidir. Giriş her sene olduğu gibi bu sene de ücretsiz. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve takipte kalmak için etkinlik sayfasına da göz atmayı unutmayın.

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