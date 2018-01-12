Warface Battle Royale oyuncularla buluştu

Crytek’in ücretsiz FPS Oyunu Warface, 2018’e bomba gibi giriyor.

Crytek’in %100 Türkçe, ücretsiz Online FPS oyunu Warface; beklenen güncellemesi ve yeni oyun modu Battle Royale ile 2018’e bomba gibi giriyor. Bütün oyuncular, CryEngine’in gücü ile hazırlanmış olağanüstü grafiklere sahip mekanlarda yepyeni ve ücretsiz bir oyun deneyimi yaşamaya davetliler!

Free to Play oyun olmanın hakkını veren ekonomi yapısı, hiç bir oyunda olmadığı kadar çok oyun modu, birbirinden heyecanlı operasyonları ve türünün en iyi grafikleri ile, FPS ve mücadele duygusunu seven tüm oyuncuları buluşturan Warface, yeni oyun modu Battle Royale ile sizi rekabetin en gerilimli ve heyecanlı dünyasına davet ediyor.

Dünyayı kasıp kavuran Battle Royale oyun modu, Warface ile birlikte ücretsiz olarak oyuncular ile buluşuyor. 2018 yılında daha bir çok heyecan verici yenilik ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan Warface, ilk büyük adımını yeni güncellemesi ile atıyor. Herkesin tek bir canının bulunduğu, raund süresinin olmadığı, 16 kişinin katıldığı ama sadece 1 kişinin hayatta kalacağı Yeni PvP modu Battle Royale ile Warface oyuncularını rekabet dolu bir oyun deneyimi bekliyor. Strateji ve taktiğin yanı sıra bireysel yeteneğin de öne çıktığı modda, oyuncular bir yandan rakiplerini saf dışı bırakırken diğer yandan gittikçe küçülen haritada hayatta kalmaya çalışıyor!

Güncelleme ile birlikte yepyeni silahlar, sevilen silahların özel versiyonları, her sınıf için üniformalar, açılmayı bekleyen pek çok yeni başarım ve üç yeni yüksek rütbe oyuncular ile buluşuyor. Warface’in heyecan verici kooperatif oyun deneyimi ve yüksek tempolu aksiyonu, tüm bu yenilikler ile birlikte katlanarak oyun ve mücadele keyfini arttırıyor.

Warface’e hemen kayıt olmak için www.warface.com.tr adresini; güncelleme ile ilgili haber için http://bit.ly/warfacebattleroyale adresini, güncellemenin yama notları detaylarını görmek içinse http://bit.ly/battleroyaleyamanotlari adresini ziyaret edebilirsiniz.

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