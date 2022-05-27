XPG Core Reactor 750W Gold PSU İncelemesi

ADATA’nın oyun bölümü olan XPG hayatımıza gireli epey zaman geçti artık. RAM, SSD derken çevre birimlerine kadar uzanan firma, bu defa sertifikaları buradan köye kadar uzanan şahane bir PSU ile sayfalarımıza konuk oluyor.

XPG Core Reactor, kapı gibi bir 80 Plus Gold sertifikasına sahip olan, 650W-850W arası versiyonlarıyla kullanıcılara sunulan, modüler bir PSU. Kutunun içeriği ise dolu dolu. Aklınıza gelebilecek her tipte kablo pakete dahil (1×24 pin Mobo, 2x12V 4+4 pin ATX, 6x PCI-E 6+2 pin, 12x SATA 5 pin, 4x Molex 4 pin) ve PSU’nun modüler ve kompakt yapısı sayesinde kasanın içini kalabalık etmeden dilediğiniz gibi düzenlemeniz mümkün.

Performans tarafında ise tablo daha da parlak. 10 yıllık garanti ile gelen, %50 yükte çalışırken %90 verim sunan Core Reactor, %100 Japon malı kapasitörler kullanıyor (daha fazla detay güzel olurdu) ve akıllı fan kontrolü sayesinde de son derece sessiz. Yük %50’yi geçene kadar fanın çalıştığını duymanıza imkan yok. Tam yükte ise fan 2000rpm hızda çalışıyor ve benim kulağım yine de kasa sesi içinde PSU’yu ayırt edemiyor. 750W modelinde Lambda ratinginin A olduğunu söylemek yeterli olacaktır, 850W modelinde ise A-‘ye düşüyor ki bu da harika.

Elbette PSU çok spesifik bir donanım ama nadiren “şurası da şöyle olsaydı” demediğimiz ürünlere denk geliyor inceleme yaparken. Core Reactor böyle bir üründü, çok kassak belki “biraz daha agresif tasarım veya RGB desteği” diyebiliriz, o kadar.

Elbette 80+ Gold sertifikalı bir ürün almanın bedeli birazcık yüksek. 2100 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Core Reactor 750W Gold, sisteminizi senelerce emanet edebileceğiniz çok güvenilir bir yol arkadaşı. Özellikle de kasa modluyorsanız modüler yapısıyla size büyük kolaylık sağlayacaktır.

Kürşat Zaman

NOT: 95

+Çok güvenilir ve kuvvetli bir model. Modüler yapı. Sessiz ve serin.

-Fiyatı birazcık yüksek.