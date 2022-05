Prime Gaming’in haziran ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming Türkiye, haziran ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı. Amazon Prime üyeleri, bu ay Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico ve WRC 8 FIA World Rally Championship oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Bunların yanı sıra 1 Haziran’dan itibaren Prime üyeleri; Moving Out, Lumines Remastered, Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition, BloodRayne 2: Terminal Cut ve Far Cry 4 gibi popüler oyunlara tam erişime sahip olacak.

Bunların yanı sıra Prime Gaming ve Niantic, ücretsiz oyun Pokémon GO’ya özel oyun içi içerik sunmak için bir araya geldi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca, Prime üyesi olanlar iki haftada bir Pokémon GO’da Poké Topları, Maksimum Canlandırma ve daha fazlasını içeren bonus ürün paketlerine sahip olabilecek. Prime üyeleri 30 Poké Topu, beş Maksimum Canlandırma ve bir Yıldız Parçası’ndan oluşan ilk paketi şimdi alabilir.

Amazon Prime üyeleri; aylık sadece 7,90 TL karşılığında, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olmanın yanı sıra en popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlara erişim, Prime Day’de özel fırsatlar ve indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere ve TV bölümlerine sınırsız erişim gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Haziran ayının ücretsiz oyunları:

Far Cry 4 – Ajay Ghale rolünü üstlenin ve Kyrat’a seyahat edin. Huzursuzluk içerisindeki Kyrat ülkesinde seyahat ederken Ajay Ghale’in annesinin son arzusunu yerine getirmeye çalışacaksınız ancak bu yolda ilerlerken bir iç savaşa yakalanacaksınız.

Escape from Monkey Island – Guybrush Threepwood ve Elaine Marley balayından dönerken Guybrush’ın vali unvanını çalmak için bir kampanya düzenleyen gizemli bir yabancı Charles L. Charles ile tanışırlar. Efsanevi Monkey Island grafik macera serisinin dördüncüsü Escape from Monkey Island™’da her şeyi eski haline döndürme arayışınızda egzotik adaları keşfedin ve gizemli bulmacaları çözün!

Astrologaster – Modern tıbbın zirvesi olan astrolojiyi kullanarak hastalarını tedavi eden “Doktor” Simon Forman rolünü üstlenirken Shakespeare’in Londra’sında eğlenin.



Across the Grooves – Avrupa şehirlerini dolaşın, renkli karakterlerle tanışın ve Alice’in gerçekliğini büyük ölçüde değiştirerek kaderinin gizemini çözün, geçmişini değiştirerek alternatif kaderleri keşfetmesini sağlayın.

Calico – Bir topluluk oyunu olan bu sim oyununda gündelik yaşam içerisinde, kasabanın kedi kafesini sevimli ve sevimli canlılarla doldurarak yeniden inşa etmeye başlayın! Kafeyi mobilyalar, eğlenceli dekorasyonlar, nefis hamur işleri ile doldurarak inşa edin ve tekrar hayvanlarla dolup taşmasını sağlayın.

WRC 8 FIA World Rally Championship – Tüm yüzeyler için yeni fiziklerin kullanıldığı bu oyun, tamamen yeniden tasarlanmış bir kariyer modu, dinamik hava koşulları ve daha fazlasıyla donatılmış şimdiye kadarki en eksiksiz ve özgün resmi WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) simülasyonu. Bu oyunun keyfini çıkarırken 14 ülkedeki 100 pisti dolaşacaksınız.