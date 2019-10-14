Yeni Momentum Wireless ile hayatın ritmine dahil ol

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Yeni Momentum Wireless, stüdyo kalitesindeki sesi zaman ve mekanın ötesine taşıyor. Yüksek basslardan dingin seslere dek geniş bir ses derinliği sunan Momentum Wireless, ergonomik tasarımı ve gürültü engelleme Sennheiser, mükemmel ses konusunda her zaman olduğu gibi çıtayı en tepeye taşımaya devam ediyor. Yeni Momentum Wireless, sunduğu dengeli, derin ve stüdyo kalitesindeki netliğe sahip ses ile alanının en iyisi olmayı yine başarıyor. Yeni Momentum Wireless ile yüksek bass vuruşlarından sakin, hafif melodilere tüm sesler en kusursuz haliyle kulaklara geliyor. Dış tasarımında kullanılan metal detaylar ile ultra şık tasarıma ulaşan kulaklık, hakiki deri kulak ve taç yastığı ile kulağın yapısına en uygun ergonomiyi de sunuyor.

Aplikasyon ile kontrol imkanı

Üzerindeki tuşlar ile müzik ve çağrı kontrolü sağlayan Yeni Momentum Wireless, akıllı telefonlara indirilebilen Sennheiser Smart Control aplikasyonu ile ek teknolojik özellikleri kontrol etme şansı tanıyor. Gürültü engelleme profilleri, ekolayzır ayarı, otomatik telefon cevaplama, akıllı durdurma, dokunarak kontrol gibi özellikler aplikasyon üzerinden yapılabiliyor. TILE teknolojisi de kulaklığa bir artı daha katıyor. Bu teknoloji sayesinde kulaklığın şarjı bitse bile nerede olduğunu görebiliyor; hiç tahmin ederek aramaya gerek kalmadan nerede olduğunu bulabiliyorsunuz.

Sıfır gürültü, maksimum müzik

Sennheiser Momentum Wireless gürültüyü sesten tamamen arındırıyor ve dinlenilen müziğin en net haliyle kulağınıza ulaşmasını sağlıyor. Sezgisel yapısıyla farklılaşan akıllı kulaklık, baskıyı kaldıran, rüzgarı hissettirmeyen ve dışarıdaki gürültüyü tamamen engelleyen üç farklı kademe ile dış sesi yönetebiliyor. Bunu yaparken de transparan duyma ayarı ile yakın çevrede olanlardan soyutlanmadan müziğin keyfini maksimize ediyor.

Her yerde sizinle

Yeni Momentum Wireless’ın paketinin içerisinde taşıma çantası da bulunuyor. Çantanın üst ve altındaki koruyucu tabaka sayesinde, kulaklığın taşıma sırasında zarar görmesi de engelleniyor. Bu sayede Yeni Momentum Wireless, gittiğiniz her yerde ve her yolculuk koşulunda dış etmenlerden korunuyor. Yeni Momentum Wireless aynı zamanda katlandığında hiçbir tuşa basmaya gerek kalmadan kapanabilme özelliğine sahip. Kulaklık tekrar takma pozisyonuna alındığında ise yine otomatik olarak açılıyor. Böylece kulaklığın kapatılması unutulduğunda şarjının bitmesi gibi kötü bir sürprizle karşılaşılmıyor.

Tek batarya ile 17 saate kadar kullanım özelliğini sunan Yeni Momentum Wireless uzun seyahatlerde en iyi arkadaş oluyor.

Sennheiser Momentum Wireless kutu içeriği:

Kulaklık, 3,5 mm bağlantılı aux kablosu, şarj kablosu, adaptör, koruyucu çanta, kullanım kılavuzu. Sennheiser Momentum Wireless Satış Fiyatı, 2.999 TL

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