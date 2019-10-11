HTC Vive Cosmos’un resmi olarak Türkiye pazarına sunulduğunu duyuruldu

HTC Türkiye’nin özel etkinliğinde duyurulan HTC Vive Cosmos, 21 Ekim tarihinde, KDV dahil 6.999TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşacak.

HTC Vive’ın VR sektöründe gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili detayların da paylaşıldığı basın etkinliği, HTC Türkiye Ülke Müdürü Batuhan Başal’ın katılımıyla Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşti. HTC Vive Cosmos’un işlev ve özelliklerinin duyurulduğu lansmanda katılımcılar, kurulan deneyim alanında Cosmos’un sunduğu deneyimi bire bir yaşama fırsatını elde etti.

HTC Vive’ın yeni sistemi Vive Cosmos’un bugün itibarıyla firmanın en çok yönlü başlığı olduğunu ifade eden Batuhan Başal, konuşmasında şunları söyledi: “Beklentileri her zaman bir üst seviyeye taşıyan HTC Vive’ın yeni ürünü Vive Cosmos için son derece heyecanlıyız. Cosmos, özellikle yeni içten dışa hassas takip sistemi sayesinde kullanıcılara rakipsiz bir deneyim sunmakla kalmayacak, aynı zamanda da sanal gerçeklik dünyasına bugüne kadarki en hızlı ve kolay erişimi sağlayacak.” Yeni platformun oyun ve eğlence dünyasına çok şey katacağını belirten ve üst düzey bir VR deneyiminin nasıl olması gerektiği fikrini geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başal, HTC’nin halihazırdaki gelecek vizyonundan ve yeni dönem faaliyetlerinden de bahsetti.

Yukarı katlanabilen yeni tasarım

İçten dışa geniş ve hassas takip için altı adet kamera sensörüyle donatılan yeni Vive takip sistemi, basit kurulumuyla VR dünyasına hızlı ve kolay giriş sağlıyor. Orijinal Vive modelinden yüzde 88 daha fazla olan 2880 x 1700 piksel çözünürlükle Cosmos, kristal netliğinde metin ve grafikler sunuyor. Yeni LCD paneller, pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyor ve gerçek RGB ekranlarla birlikte piksellerin çevresinde ince siyah çizgiler oluşmasını önlüyor.

Yukarı katlanabilen yeni tasarım, kullanıcıların VR yolculuğunu kesmeden gerçek dünyadan sanal gerçekliğe saniyeler içinde geçmesini sağlıyor. Son derece ergonomik ve rahat yapı, VR deneyimini daha uzun süre yaşama olanağı tanıyor. Entegre kulaklıklar ise deneyimin içine çeken ses kalitesi sunuyor. Cosmos’un tamamen yeniden tasarlanan kontrol cihazları, VR içinde yapılabilecekleri en üst seviyeye getiriyor ve uzun oyun maratonlarında rahatlığı artırıyor.

Yeni tasarlanan kullanıcı arayüzü

Modüler bir ön panel tasarımına sahip olan Vive Cosmos, bugüne kadarki en çok yönlü VR başlığı. Gelecek aksesuarlarla işlevi değiştirilebilecek şekilde tasarlanan başlık, müşterilere ürünlerini zaman içinde kendi ihtiyaçlarına göre yenileme fırsatı veriyor. Takip için mevcut Lighthouse baz istasyonlarını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, yeni Vive Cosmos External Tracking Mod’u ile ile Vive Cosmos’un üstün performansından yararlanabilecek. Baz istasyon uyumlu bu ilk mod, Vive ekosistemindeki Vive Tracker gibi çevre birimlerini destekliyor, VR kontrolleri için benzersiz bir giriş özgürlüğü sunuyor.

Öte yandan Cosmos, kolaylıkla kurulabilen yeni Vive Reality System ile kullanıcıların anında sanal dünyalara adım atabilmesini sağlıyor. Vive Cosmos, Vive için yeni bir temel yazılım deneyimi sunan Vive Reality System’i destekleyen ilk başlık. VR için tamamen yeni bir tasarım felsefesine sahip olan Vive Reality System, VR deneyiminin uygulama çalıştırmaktan çok hayatın bir uzantısı haline gelerek başka bir dünyaya adım atma hissi uyandırmasını sağlıyor. Lens adlı yeni tasarlanan bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Cosmos ile XR ve Viveport Infinity uygulamalarında ve Origin adlı yeni dinamik ana ekranda kolayca gezinmek mümkün.

Vive Cosmos Teknik Özellikleri:

Çözünürlük: Her gözde 1440 x 1700 piksel (Toplam 2880 x 1700 piksel)

Ekran: Çift 3,4 inç (çapraz) LCD

Yenileme hızı: 90 Hz

Görüş alanı: 110 derece

Ses: Dahili stereo kulaklık

Gerekli PC bağlantısı: USB 3.0, DisplayPort™ 1.2

Çevre Birimleri İçin Girişler: USB-C 3.0, modlar için özel bağlantı

Takip: Ayakta ve oturur pozisyonlar için minimum alan gereksinimi yoktur, oda ölçeği modunda minimum 2 m x 1,5 m

Ön Panel Modülleri: Vive Motion Mod (Cosmos ile birlikte gelir) ve Vive Cosmos External Tracking Mod (Ayrı satılır)

Vive Kablosuz Adaptör desteği: Evet, bağlantı kitiyle birlikte ayrı satılır. Boş PCIe yuvası gereklidir.