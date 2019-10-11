Yeni top-down shooter oyunu Uragun’un ilk videosu yayınlandı

2020’de Erken Erişim’e açılacak olan Uragun, üstten kameralı görünüme sahip hardcore bir shooter oyunu. Taktiksel savaş tekniklerini de barındıran oyunda, oyuncular yapay zekânın yöneteceği makine güruhuna karşı uyguladıkları taktiklerle kendilerini savunacaklar. Günümüz dünyasının büyük şehirlerden esinlenerek hazırlanan bölüm tasarımlarında, oyuncular New York, Londra, Berlin, Moskova, Pekin ve Varşova sokaklarında ağır silahlarla donatılmış Mech kıyafetleri ile dalgalar halinde gelen akıllı yapay zekâ robotlarına karşı mücadele edecekler.

Uragun, kült klasik Syndicate’in yoğun atmosferini ve Crimsonland’ın dinamik oynanışını, Helldivers’ın taktiksel unsurlarıyla birleştiriyor. Oyunun baş tasarımcısı Jacek Wesołowski de, Bulletstorm ve Hard Reset gibi başarılı oyunların arkasındaki yaratıcı isimlerden birisi.

Oyunun en belirgin özelliği düşmanları; çok çeşitli karmaşık davranışlara ve koordineli taktiklere sahip katil robotlar. Bu düşmanlar önceden belirlenmiş herhangi bir eylem ve ayarlama olmadan, benzersiz dinamik bir yapıya sahip yapay zekâ (AI) tarafından kontrol edilmektedir. Geliştiricilere göre, oyuncular geniş yelpazede çeşitli düşman kadrosuyla karşılaşacaklar ve her robot, yeteneklerine ve silahlarına karşılık gelen farklı taktikler kullanmanın yanı sıra çevresel koşullara göre dinamik olarak tepkisini belirleyecek.

Oyun 2020’nin başında Steam üzerinden ilk olarak Erken Erişim’e açılacak. Uragun’un tam sürümü ise 2020’nin ortalarında Steam, Nintendo Switch, Xbox ve PlayStation platformları için piyasaya sürülecek.

Daha fazla bilgi için oyunun Steam sayfasını veya resmi internet sitesini ziyaret ediniz.