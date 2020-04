Yeni ROG çevre birimleri pembe ve siyah renkleriyle göz dolduruyor

ASUS Republic of Gamers (ROG) bugün, göz alıcı siyah ve pembe renklere sahip yeni Electro Punk serisi özel oyuncu ekipmanlarını duyurdu. ROG ürünleri uzun süredir Aura Sync teknolojisiyle oyunculara kendi kişiliklerini cihazlarına yansıtma olanağı veriyor. Ancak birçok oyuncu RGB aydınlatma olmadan da kendilerini ifade edebilecekleri yollar arıyor. İşte bu nedenle ROG renk paleti “siber punk” temasından ilham alan tonlarla genişliyor.

Göz alıcı pembe

ROG cihazları için yeni bir renk oluşturmak dikkatle yapılması gereken bir iş. Bir ton seçmek, bu tonu uygulamak ve çeşitli malzemelerle uygun hale getirmek tek bir cihaz için bile zorken, bütün bir seri için çok karmaşık bir süreç gerektiriyor. ROG tasarımcıları daha önceden “siber punk” temalı pembe tonlarına odaklanmaya karar vermişti. 10 farklı pembe tonunu farklı aydınlatma koşullarında ve ortamlarda deneyen ROG tasarımcıları, hex kodu #F7266B olan enerjisi yüksek bir tonda karar kıldı. Renkli hatları daha etkileyici hale getirmek için arka planda klasik siyah renk tercih edildi. Pratik olarak da bakıldığında koyu renkli malzemelerin zaman içinde daha fazla dayandığı görülüyor. Bu da sık kullanılan cihazlar için önemli bir özellik. Dizüstü bilgisayarlar çantadan defalarca çıkarılıyor, mouse’larda aşınma olabiliyor, kulaklıklardaki kulak yastıkları ve bantlar da sürekli kullanılıyor. Koyu renkler keskin ve sade bir görünüm kazandırırken, RGB aydınlatmanın parlak tonları için de mükemmel bir kontrast oluşturuyor.

ÖNEMLİ NOKTALAR

⦁ Göz alıcı pembe: Bilim kurgu eserlerinde gördüğümüz “siber punk” temalı neon ışıklardan ilham alınarak tasarlanan yeni Electro Punk serisi, çeşitli malzemeler ve cihazlarda pembe hatlara yer veriyor.

⦁ Eksiksiz bir koleksiyon: Electro Punk serisindeki cihazlar arasında kablosuz kulaklık, klavye, mouse, mouse pad ve sırt çantası yer alıyor.

Eksiksiz bir koleksiyon

Electro Punk renk kombinasyonunu taşıyan uyumlu ROG cihazları arasında ROG Strix Go 2.4 kulaklık, ROG Strix Scope TKL klavye, ROG Strix Impact II mouse, ROG Sheath mousepad ve ROG Ranger BP1503 sırt çantası bulunuyor. Bu oyuncu ürünleri koleksiyonunda oyuncuların zafere her yerde şık bir şekilde ulaşmasını sağlayacak her şey var.

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk oyuncu kulaklığı

ROG Strix Go 2.4 Electro Punk USB-C 2.4 GHz kablosuz kulaklık birden fazla platformda hareketli oyun deneyimi için son derece stabil kablosuz bağlantı sağlıyor. PC, PlayStation®, Xbox®, akıllı cihazlar ve el konsolu modunda Nintendo Switch ile her yerde sorunsuz ses sunuyor.Hafif yapıdaki Strix Go 2.4 hızlı şarj olan uzun ömürlü piliyle kesintisiz oyun maratonları için uygun. USB-C – USB 2.0 adaptör ve 3,5 mm bağlantıyla gelen ürün farklı cihazlara kolayca bağlanabiliyor. Kafa bandının çevresinde, kulak yastıklarında ve ROG logosunda yer alan canlı pembe ayrıntılar özel bir hava katarken geri kalan siyah kısım da leke tutmuyor.

Strix Go 2.4 olağanüstü ses kalitesiyle de öne çıkıyor. Sinyal saptırma teknolojisiyle daha geniş bir ses alanına sahip olan ürün oyun seslerini eksiksiz ve etkileyici bir şekilde sunuyor. Yapay zeka destekli, endüstri lideri gürültü engelleme özelliğine sahip çıkarılabilir boom mikrofon, görüşmelerde ve oyunlarda daha net ses elde edilmesini sağlıyor. Dahili düğmeler ise ses düzeyini ve mikrofonu ayarlama imkanı veriyor.

Çoğu yeni ROG Electro Punk paketinde ROG Strix G15 dizüstü bilgisayar ve ROG Strix Go Core Electro Punk oyuncu kulaklığı birlikte sunuluyor. Hava geçirmez bölümlere sahip 40 mm ASUS Essence sürücüleri zengin sesler oluşturuyor. PC, Mac, PS4®, Xbox One®, Nintendo Switch™ ve mobil cihazlara verilen destek sayesinde Electro Punk tarzından ve ses kalitesinden tüm lider oyun cihazlarında yararlanmak mümkün.

ROG Strix Scope TKL Electro Punk oyuncu klavyesi

Yeni ROG Strix Scope TKL Electro Punk klavyenin kenarlarını göz alıcı ayrıntılar sarıyor. Aura Sync aydınlatma her tuşun altını ve ROG logosunu ışıklandırıyor, alttan RGB parlaklık veriyor.Bu mekanik klavye hızlı çok oyunculu oyunlar için özel olarak tasarlandı. Hızlı mouse hareketleri için masada daha fazla yer açmak amacıyla tasarımda nümerik klavyeden vazgeçildi. Sol CTRL tuşu da FPS oyunlarında kolaylık sağlamak için genişletildi. Cherry MX anahtarlarla donatılan bu klavye sayesinde oyuncular karmaşık komutları güvenle uygulayabiliyor. Üst kısmı alüminyum olan dayanıklı yapısı ve kompakt boyutlarıyla Strix Scope TKL Electro Punk; LAN partileri, turnuvalar ve diğer e-spor etkinliklerine götürmek için sırt çantalarına kolayca sığabiliyor.

ROG Strix Impact II Electro Punk oyuncu mouse’u

ROG Strix Impact II Electro Punk oyuncu mouse’unda baş parmak desteğinin üst kısmında programlanabilir tuşlar bulunuyor. Logoda, tekerlekte ve ön kısımda yer alan Aura Sync özellikli RGB aydınlatma sayesinde ürün uçtan uca göz alıyor. Yeni tasarım Strix Impact II’nin dayanıklı görünümünü değiştirmiyor. Profesyonel oyuncular düşünülerek tasarlanan bu mouse, ciddi mücadeleler için akıcı bir kullanım sunuyor ve rahatlık sunan ergonomik bir yapıya sahip. 79 gramlık hafif çerçevede hassas hız ve dokunma hissi sağlayan mafsallı tuş mekanizması bulunuyor. Mouse’un yumuşak kauçuk kablosu takılma ve sürtünmeyi azaltıyor.

Impact II’nin performansını kişiye özel hale getirmek ise çok kolay. 6200 dpi optik sensör hassaslık ve hız sağlarken, DPI tuşu da dört hassaslık profili arasında anında geçiş yapma imkanı veriyor. İttirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımı sayesinde tıklama dirençlerini kolayca değiştirmek ve mouse’un kullanım ömrünü uzatmak mümkün. Beş adet programlanabilir tuş tüm oyun stillerine göre ayar yapma olanağı tanıyor.

ROG Sheath Electro Punk oyuncu mouse pad’i

Electro Punk serisine dahil Strix G15 dizüstü bilgisayarların yanında, oyuncu mouse’ları için üstün hassaslık sağlayan ROG Sheath mouse pad veriliyor. Köşeden köşeye 35 inç uzunluğunda ve 17 inç derinliğindeki ürün ROG çevre birimleri için benzersiz bir konfor ve yastıklama sunuyor. Bükülmez ve kaymaz arka kısmın üstünde sıkı örgü kumaş yer alıyor. Parlak kenarlardaki sağlam dikişler aşınmayı sınırlıyor. Sağ taraftaki siyah kumaş en yoğun kullanılan yerlerdeki sürtünme izlerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

ROG Electro Punk sırt çantası

Electro Punk koleksiyonu ROG Ranger BP1503 sırt çantasıyla daha da taşınabilir hale geliyor. Pembe şeritler, yamalar ve ön kısımda şık bir desenle yenilenen bu 15 inç dizüstü bilgisayar çantası; dayanıklı, hafif, su geçirmez dış yüzeyiyle ekipmanlarınızı hafif yağmurdan ve sıvı sıçramalarından koruyor. İç kısımdaki ağ bölüm sayesinde kullanıcılar kablolarını takılmadan düzenli bir şekilde yerleştirebiliyor. Yastıklı bölüm ise Strix G15’i veya diğer oyuncu dizüstü bilgisayarlarını rahat bir şekilde taşıma imkanı veriyor.