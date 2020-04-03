XPG SPECTRIX D60G RAM, Red Dot 2020 tasarım ödülünü kazandı

ADATA’nın elmas kesimli şık tasarımıyla dikkat çeken yüksek performanslı XPG SPECTRIX D60G DDR4 RGB aydınlatmalı bellekleri prestijli Red Dot Tasarımda Mükemmeliyet ödülünü kazandı Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yaptığı açıklamayla XPG SPECTRIX D60G DDR4 RGB bellek modelinin Red Dot Tasarım Ödülleri 2020 kapsamında Tasarımda Mükemmeliyet ödülü aldığını duyurdu.

Elmas Kesim Tasarımıyla Daha Fazla RGB Alanı

XPG SPECTRIX D60G DDR4 rakiplerinde olmayan çift RGB LED şerit tasarımı sayesinde kategorisindeki tüm bellek modellerinden daha geniş bir RGB aydınlatma alanı sunuyor. Modelin elmaslardan esinlenilen çok yüzlü tasarımı RGB aydınlatmanın farklı açılardan görülmesini sağlıyor. SPECTRIX D60G kullanıcılara aydınlatma efektlerini arzu ettikleri şekilde değiştirme imkânı tanıyor. Kullanıcılar ister ürünle birlikte gelen XPG RGB Sync yazılımı isterlerse de önde gelen anakart üreticilerinin kendi yazılımlarını kullanarak D60G’nin aydınlatma efektini, parlaklığını ve renklerini değiştirebilirler.

İstikrarlı, Sağlam ve Güvenilir

Sinyal kalitesinde herhangi bir düşüş yaşanmaması ve istikrarlı biçimde yüksek performans vermesi için yüksek kaliteli yonga setleri kullanılarak üretilen XPG SPECTRIX D60G kullanıcılarına uzun bir kullanım ömrü sunuyor. SPECTRIX D60G performansı ve kullanım ömrünü arttırmak amacıyla ürün üzerinde biriken ısıyı dağıtmak için metal bir soğutucuya da sahip.

Ayrıca Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 desteği de olan ürün, kullanıcıları hız aşırtma (overclock) için karmaşık BIOS ayarlarıyla uğraşmaktan kurtarıyor. D60G bu sayede overclock işlemini kolaylaştırırken aynı zamanda sistemin daha istikrarlı ve güvenli çalışmasını sağlıyor.

ADATA, kısa bir süre önce XPG SPECTRIX D60G’nin 3600MHz ve CL14 ile 3200MHz saat hızında ve CL14 gecikme süresine sahip yeni sürümlerini de kullanıcılara sundu. Daha yüksek frekans hızlarına ve daha düşük gecikme sürelerine sahip bu yeni bellekler hız aşırtma ile saniyede 4500MT (megatransfer) hızına ulaşabiliyor. Red Dot Tasarımda Mükemmeliyet ödülü sahibi SPECTRIX D60G DDR4 bellekler hakkında daha fazla bilgi almak ve diğer XPG RAM modellerini incelemek için www.xpg.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.