GeForce NOW’da Oyuna Hazır – Muhteşem bağımsız yapımlar!

NVIDIA, Indie Spotlight Programı’yla bağımsız oyun geliştiricilerini uzun zamandır destekliyor ve artık GeForce NOW en iyi ve en parlak olanları tanıtmak için başka bir yol sunuyor. Bu haftanın GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesinde bazı muhteşem bağımsız yapımlar yer alıyor. TaleWorlds Entertainment bu hafta başında PC için Mount & Blade II: Bannerlord’u piyasaya sürdü ve oyun GeForce NOW üzerinden de erişilebiliyor. Steam üzerinden %10 indirimle sunulan oyun inanılmaz derecede olumlu karşılandı ve hemen en çok oynanan oyunlardan biri oldu.

Ayrıca Mount & Blade: Fire ve Sword da bu hafta eklenen 10 yeni oyundan biri olarak GeForce NOW’a katılıyor.

Bu hafta eklenen bağımsız yapımların listesi şu şekilde:

Draganronpa 2: Goodbye Despair – Spike Chunsoft

Dwarrows – Lithic Entertainment

Jack Orlando: Director’s Cut and Knights and Merchants – Topware Interactive

Mount & Blade II: Bannerlord (PC lansmanıyla birlikte Pazartesi yayınlandı) ve Mount & Blade: With Fire and Sword – TaleWorlds

Postal 2 – Running with Scissors

Speed Runners – tinyBuild

The Cycle – Yager

Tropico 5 – Kalypso Media

NVIDIA en iyi bağımsız oyunları vurgulamak için sürekli yeni yollar arıyor ve bu doğrultuda bugünden itibaren GeForce NOW uygulaması içerisinde “Indie Spotlight” başlığı yer alacak. Bu başlık altında son eklenen popüler oyunlar ve klasik oyunlar görülebilecek.

Gelecek hafta yayınlanacak GeForce NOW’da Oyuna Hazır (#GRonGFN) güncellemelerini kaçırmamak için NVIDIA’yı takip edebilirsiniz.