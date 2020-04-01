eSports360 Weekend, League of Legends turnuvası başlıyor

Aynı gün başlayıp bitecek olan eSports360 Weekend League of Legends Turnuvası için 47.500 RP, 25 Gizemli Sandık ve 35 Gizemli Kostüm ödül havuzu olarak hazırlandı. Ödül havuzunun tamamı Riot Games’in desteği ile oluşturuldu. Turnuva kayıtları https://www.challengermode.com/s/esports360 adresinden alınacak. Aynı zamanda eSports360 Discord kanalında (discord.gg/74Jdtkh) bulunmanız gerekmektedir.

eSports360 Weekend League of Legends Detayları

Turnuva Türü: Online Turnuva

Turnuva Formatı: Tekli Eleme, BO1 (Final BO3) – Sihirdar Vadisi – Turnuva Çekilişi

Turnuva Oyunu Modu: League of Legends 5v5

Turnuva Tarihi: 4 Nisan 2020 – Cumartesi 13:00

Yayın İzni: İsteyen takımlar eSports360 ekibine danışarak yayın yapabilirler

Turnuva Katılım Bedeli: Ücretsiz

Minimum Katılım: 16 Takım

Discord Adresi: https://discordapp.com/invite/74Jdtkh

Turnuva Kayıt Linki: https://www.challengermode.com/s/esports360

Turnuvaya katılacak olan hesaplar en az 30 seviye ve 20 şampiyona sahip olmalı.

eSports360 Weekend League of Legends Turnuva Ödülleri:

Birinci Takım Oyuncularına

4000 RP, 2x Gizemli Sandık, 2x Gizemli Kostüm

İkinci Takım Oyuncularına

3000 RP, 1x Gizemli Sandık, 2x Gizemli Kostüm

Üçüncü Takım Oyuncularına

1500 RP, 1x Gizemli Sandık, 2x Gizemli Kostüm

Dördüncü Takım Oyuncularına

1000 RP, 1x Gizemli Sandık, 1x Gizemli Kostüm

Kısa Kurallar & Hatırlatmalar

Turnuva saatinden 45 dakika önce (saat 12.15’de) Check-in başlar ve Turnuva saati olan 13.00’a kadar devam eder. Check-in’i son anda yaptırmamış takımlar Tabloda gözükmeyecektir! Lütfen UNUTMAYIN!

Lobiler turnuva kodu sistemiyle katılımcılara verilecektir. Turnuva tablosunda maçınızı bulup Match Details’a tıkladığınızda görebilirsiniz. Olası durumlara karşı maç esnasında ve sonunda ekran görüntüleri almanızı öneriyoruz.

Turnuva saatinde Check-in yapmış oyuncular için 13.15’e kadar ilk turda bekleme süresi vardır. Maçlar 13.16’da başlamassa 1.1 ve 3.1’de ki kurallara bağlı olarak turnuvanın aksamaması adına gelmeyen takım elenir.

Maçlar Turnuva Seçimiyle Sihirdar Vadisinde oynanacaktır.

Ekran görüntülerinizi maçınızın match details kısmına yükleyebilirsiniz.

Discord adresimizden adminlere ulaşabilirsiniz: https://discordapp.com/invite/74Jdtkh

2. Ayarlar

2.1 Sunucu ve Lobi Kurulması

Turnuva League of Legends’ın Türkiye sunucusunda gerçekleşecektir. Turnuva kodu sistemi kullanılacaktır. Turnuva kodu sisteminde sorun olması durumunda aşağıdaki prosedürle lobi kurulacaktır:

Turnuva tablosunda yukarıda olan kişi lobiyi şifre koyarak kurmalı ve iletişim kanalları olan oyun içi sohbet odası / discord / oyun içi özel sohbetten kişiye lobi şifresini bildirmelidir.

3. Maç Kuralları

3.1 Maça Çıkmama veya Geç Gelme

Her oyuncu maçın başlangıç saatinden sonra 15 dakika bekleme süresine sahiptir. Eğer maç 14.00’da başlayacak ise rakibinizi 14.15’e kadar beklemek zorundasınız. 14.16 olduğunda www.saatkac.com’unda gözüktüğü ekran görüntüleri kabul edilecektir.

3.2 Oyun Modu

Bo1(1 Maç) ve Bo3 (3 Maç) için;

Tip: 5v5

Harita: Sihirdar Vadisi

Oyun Tipi: Turnuva Çekilişi

3.3 Oyun Hazırlıkları

Katılımcılar turnuvaya kayıt yaptırdıklarında kendi bilgisayarlarının ya da alt yapılarından kaynaklanan tüm sorunlardan dolayı elenebileceklerini kabul etmiş sayılmaktadır. Bundan dolayı maçlar başlamadan önce internetinizin durumunu ve bilgisayarınızın durumunu kontrol edin. Turnuva hakemi/görevlisi/yöneticileri insiyatiflerini kullanarak maçınıza ekstra zaman tanıyabilir veya tanımayabilir. Turnuva hakemleri/görevlileri/yöneticilerine yüksek ping, bilgisayarın yeniden başlatılması, odanın tekrar kurulması gerektiği durumlarda maçtan önce ve/veya yaşanan problemden önce 3(üç) dakika içinde iletişime geçilmelidir. Geçilmediği takdirde oyuncu elenebilir ya da turnuva hakemi/görevlisi/yönetici kararıyla maç oynatılabilir.

3.4 Sihirdar İsimleri

Sihirdar isimlerinizi turnuvadan önce kayıt olurken challengermode’da bildirmek durumundasınız. Sihirdar isimlerinizi turnuva başlangıcından sonra herhangi bir şekilde değiştirilmemektedir. O yüzden doğru bilgi verdiğinize dikkat edin, bilgiler yanlış ise turnuvadan başlangıcından sonra tespit edilmesi ya da bildirilmesi durumunda elenirsiniz.

3.5 Oyun İçi Kurallar

3.5.1 Oyuncu Sayısı

Turnuva 5v5 şeklinde oynanacağından dolayı lobilerde iki tarafta da 5 kişi bulunmalıdır. Maçın 5v4 gibi eksik oyuncuyla oynanması kabul edilemez.

3.5.2 Oyuncu Düşmesi

Maç başladığında ve/veya oynanılmaya başladığı anda oyun rakibi tarafından duraklatılmalı ve 5 dakika beklenmelidir. Oyuncunun 5 dakika içinde gelmemesi durumunda rakibi hükmen galip gelmiş sayılacaktır. 5 dakika tam dolmalıdır. Yani örnek olarak 12.15’de düşen oyuncu 12.21’de girmemişse düşen oyuncuyu bulunduran takım hükmen kaybetmiş sayılır.

3.6 İzleyiciler ve Yayınlar

Maçlarınızın yayınını yapmak istiyorsanız turnuva hakemi/görevlisi/yöneticisinden izin almanız ve rakibinizi bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir. Onay alan yayınlar 3 dakika delay(uzatma/geriden gelme) eklenerek yayınlanmalıdır. Bu kurala uymadığınız tespit edildiğinde yayınınızı kapatmanız gerekmektedir. Kapatılmayan yayınlarda yayını yapan oyuncu veya yayını yapılan oyuncu elenebilir. Turnuva hakemlerinin/görevlilerinin/yöneticilerinin izin verdiği kişiler lobilere katılım sağlayabilir. Takımların bu kurala itiraz hakları bulunmamaktadır.