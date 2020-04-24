Yeni Trackmania yarış oyunun ilk fragmanı yayınlandı

2006 yılında çıkarılan yarış oyunu Trackmania, geri dönüyor. Ubisoft Nadeo, yarış oyunu Trackmania’dan ilk oynanış fragmanını yayınladı.

Yeni Trackmania oyunculara kendilerine özel araç geliştirme, pist yaratma ve çevrimiçi yarış özellikleri sunacak. Bu sayede oyuncular kendi oluşturdukları pistlerde çevrimiçi olarak diğer oyuncularla yarışabilecek.

5 Mayıs’ta yayınlanması beklenen Trackmania, Epic Games ve UPlay üzerinde 1 Temmuz’da erişilebilir olacak. Geliştirici ekibi, ek süreyi yarış dinamiklerini geliştirme, pist yaratma ve paylaşma imkanlarını zenginleştirme ve rekabet sistemini güçlendirme için kullanacaklarını duyurdu.