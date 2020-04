1 milyon dolar ödüllü Call of Duty: Mobile turnuvası

Sony Mobile işbirliğiyle gerçekleştirilecek Call of Duty: Mobile espor turnuvası 30 Nisan’da online olarak başlıyor.

Activision Sony Mobile Communications Inc. (“Sony Mobile”) işbirliğiyle, Sony sponsorluğunda Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvasının 30 Nisan’da başlayacağını duyurdu. Katılım koşullarını karşılayan, veteran veya üstü Multiplayer derecesine sahip Call of Duty: Mobile oyuncuları, turnuvada mücadele edip özel Call of Duty: Mobile espor görsel ürünleri ve para ödüllerinin sahibi olma şansı yakalayacak. Turnuvada, Sony Mobile sponsorluğunda toplamda 1 milyon doları aşkın ödül sahiplerini bulacak.

Bu turnuvasını düzenleyecek olmaktan heyecan duyduklarını ifade eden Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, şunları söyledi: “Oyuncuların favorisi Ranked Play’deki en son gelişme olan bu turnuva formatı, Call of Duty: Mobile oyuncularına dünyanın her yerinden oyunculara karşı mücadele ederek para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor.”

İşbirliği kapsamında, Sony’nin Xperia 1 II (Mark two) modeli Call of Duty: Mobile oyunu için optimize edildi.

Dünyanın birçok ülkesinde 30 Nisan’da başlayacak olan Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası hakkında daha fazla bilgi için callofduty.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.