YıldızCON ’22 başlıyor!

FRP101 ve Kutu Oyunu Akşamı gibi alanında öncü etkinlikler ile FRP’ye, altkültüre ve katılımcılarına eğlenceli vakit sunmayı amaçlayan YıldızBKFK, bu sene YıldızCON’22 için Avatar: The Last Airbender temasını seçti.

19-20 Mart tarihleri arasında Davutpaşa üzerindeki YTÜ Davutpaşa Kampüsü‘nde gerçekleştirilecek YıldızCon’22 etkinliğinin ana aktivitesi her zaman olduğu gibi FRP olacak.

Her yıl düzenlenen klasik kutu oyunları, Magic The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Hazine Avı, Pop Quizler, atölyeler, söyleşiler ve sürpriz aktivitelerin yer alacağı YıldızCon’22’de bu sene Indie oyun geliştiriciler için büyük bir stant alanı ayrıldı. Oyunlarını oyuncular ve sektör ile oluşturmak isteyen Indie oyun geliştiriciler için ayrılan bu ücretsiz stant alanına başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

YıldızCon’22’nin konuşmacı takvimi de belli oldu.

Cumartesi:

13:00 D12 Macera

14:00 Filmograf

15:00 Gordion Game

Pazar:

13:00 Goblin Gaming ve Goblin Oyun Kulübü

14:00 Dost Kayaoğlu ve Talha Aynacı

15:00 Wendigo Games

Etkinlik için FRP Oyun yöneticisi kayıtları halen açık. Oyun açmak isteyenler bu formu doldurabilir. Oyun sektörünün bütün paydaşlarını YıldızCON’22’deki Indie oyun stantlarını görmeye ve bu etkinliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Etkinlikle ilgili bütün bilgilendirmeler için de burayı takip edebilirsiniz.