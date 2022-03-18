Crusader Kings III’ün satış rakamı iki milyonu aştı!

Eylül 2020’de piyasaya sürülmesinden bir buçuk yıl sonra, Paradox Interactive’in Orta Çağ temalı strateji oyunu Crusader Kings III, iki milyon adet kopya sattı ve bu rakam onu en hızlı satılan Paradox oyunlarından biri haline getirdi. Neredeyse sonsuz çeşitliliğe ve hikaye potansiyeline sahip bir oyun olan Crusader Kings III, eleştirmenlerden geçer oy aldı ve yeni nesil strateji oyuncularına ulaşmayı başardı.

Crusader Kings III‘ün ilk büyük genişleme paketi olan Royal Court’un geçen ay piyasaya çıkışı da bir kutlama sebebiydi, çünkü bu genişleme şimdiden bir milyon satış rakamını aştı. Bu genişleme paketi, oyunun kültür sisteminde yapılan büyük değişiklikler ve eserlerin de eklenmesi ile beraber, krallığınızı kendi taht odanızdan yönetmenin yeni yollarını oyuna kattı.

Oyun Direktörü Alex Oltner “İki milyon, Crusader Kings takımı için büyük bir dönüm noktası,” diyor ve “Topluluğumuzun bize olan güveni ve oyunlarımızın bu kadar geniş bir kitleye ulaşması sebebiyle çok mutluyuz. Bu sadece bizim için değil; genel olarak strateji oyunları için de iyi bence. CK3 için büyük planlarımız var ve bu kadar çok kişinin bizimle bu yolculuğa çıktığını bilmek çok güzel.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

İmparator olmak isteyenler, cesur şövalyelerini ve entrikacı saray mensuplarını çok yakında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında yönetebilecekler. Lab42 Studios ile ortaklaşa geliştirilen, sevilen strateji rol yapma deneyiminin konsol uyarlaması, dünya çapındaki oyuncuları milyonlarca saat boyunca eğlendiren bir oyuna daha da fazla renk getirecek.

29 Mart’ta çıkışı planlanan Crusader Kings III‘ün konsol versiyonu, her iki sistemde de ön siparişe ve Xbox Series X|S konsollarında ön yüklemeye açık.