Acer’dan oyun tutkunlarına özel monitör: Nitro XV2

Oyunculara özel tasarlanmış detaylarla donatılan Acer Nitro XV2 serisi monitörler, AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile akıcı görüntüler sunuyor ve aksiyonun en hareketli anında bile 1 ms tepki süresiyle bulanık olmayan net görüntüler elde etmeyi mümkün kılarak oyunculara rekabette avantaj sağlıyor.

Rekabetçi oyuncuların gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan fiyat performans odaklı oyun monitörü Acer Nitro XV322QUP, 165 Hz yüksek yenileme hızıyla sorunsuz ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunuyor. AMD FreeSync™ Premium, oyunların takılmasını ve dikkat dağıtan görüntü kırılmalarını önlerken, cihazın 31,5 inçlik QHD (2560 x 1440) ekranı oyunlarda keskin, odaklanmış netlikte ve gerçekçi renkler sunuyor. Monitörün yenileme hızını bilgisayarınızın kare hızı ile senkronize eden teknoloji, tepki hızı yüksek ve net görüntüleri mümkün kılıyor. Ekranın 178°’ye varan izleme açısıyla ise aslına sadık gölge ve kontrastlar elde edebiliyorsunuz.

Optimize renkler ve jet hızında kareler

Parlaklık, renk gamı, bit derinliği ve yükselme süresi dahil olmak üzere, endüstri standardı HDR kalitesini tanımlayan DisplayHDR™ 400 sertifikası ile gelen oyun monitörü, iyileştirilmiş renk doğruluğu ve kontrast ile oyun deneyiminizi bir adım öteye taşıyor. Ayrıca Nitro XV2, geniş görüş açılarında bile net görüntüler sunuyor.

Nitro XV2 serisi, oyuncuların en sevdikleri oyunları artırılmış renk doğruluğuyla, görüntü kalitesi ve kontrastı iyileştirilmiş şekilde deneyimlemelerini mümkün kılıyor. Oyunlardan daha da büyük keyif alabilmek için önceliği renk doğruluğu olan kullanıcılar yüzde 99 sRGB renk gamı sunan Nitro XV2 ile profesyonel seviyede renk doğruluğunu yakalıyor.

Kullanıcının, daha iyi bir izleme deneyimine sahip olması amaçlanan bu seride Display Widget adlı özel bir yazılım sayesinde monitörün ayarları, düğmelere ihtiyaç duymadan doğrudan bilgisayar üzerinden yapılabiliyor.

Oyun monitörlerinin sahip olduğu ComfyView™ yansıma önleyici mat ekran, uzun oyun ve e-spor maratonlarında oyuncuların gözlerini yormuyor.

Ergonomik oyun deneyimi

Kolaylıkla ayarlanabilen farklı ekran modları, kullanıcıların oynadıkları oyunun türüne göre farklı seçenekleri aktif etmelerini sağlıyor. Sunulan ekran modları arasında Aksiyon, Yarış, Spor, Kullanıcı, Standart, ECO, Grafik ve Sinema seçenekleri mevcut.

Monitör, -5 ve 35 derece eğilebilir stant yapısıyla oyuncuların ekranlarını, boyunlarını ve zihinlerini rahatlatacak ideal pozisyona getirmelerini sağlıyor. Monitörün şık üç ayaklı stant tasarımı, ani fare hareketlerinin ekranı sallamasını engellerken, VESA askı standardı desteğiyse oyuncuların Nitro XV2 serisi monitörlerini güvenle ve kolayca duvara monte edebilmelerine olanak tanıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro XV2 serisi monitörler 5.950 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.