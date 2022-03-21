WD Black SN850 İncelemesi

Western Digital’in WD Black serisi, pek çok farklı ve birbirinden ilginç ürüne ev sahipliği yapsa da bu ürünlerin tamamı yüksek performans, şıklık ve dayanıklılık vadetmekte.

Hatırlayacaksınız, daha önce SN750 modelini test etmiş ve çok memnun kalmıştık. Yine M2.2280 form faktöründe tasarlanan SN850 ise Gen4 bir SSD sürücü olarak performansa dair en üst seviye beklentilerinizi bile karşılayabilecek bir ürün.

Bu noktada SN850 için yeni bir kulvar açıldığını da hatırlatmamız gerekecek. Bildiğiniz gibi PlayStation 5 son derece hızlı ancak sadece 825 GB kapasiteye ve 667GB kullanılabilir alana sahip bir Gen4 SSD ile geliyordu. Bu da beş altı AAA oyun kurduktan sonra da disk dolmasına ve oyun kurmak için kurulu oyunlardan bazılarını silmek zorunda kalmamıza yol açıyordu. PlayStation 5 geçtiğimiz günlerdeki yamanın ardından cihazın beraberinde gelen M.2 slotunu yazılımsal olarak aktif etti. Tabii bu slotu kullanabilmek için NVMe disklerin de belli bir standardı karşılaması gerekiyor (5500mb/s okuma hızı ve pasif soğutucu) ve SN850 de tam bu iş için yaratılmış bir model.

SN850 gerek pasif soğutucu ile gerekse onsuz satın alınabilen bir ürün. Eğer laptopta kullanıyorsanız mecburen soğutucusuz modeli tercih edeceksiniz. PS5 ve masaüstü bilgisayarlarda ise 8.8mm yüksekliğinde oldukça düşük profilli bir pasif soğutucuya sahip olan modeli tercih etmeniz yerinde olacaktır.

Peki bu model teknik açıdan ne kadar başarılı? 4-lane (x4) PCI Express 4.0 teknolojisiyle üretilen SN850, 96 katmanlı TLC 3D NAND flash bellek üzerinde yükselen bir ürün. NVMe 1.4 protokolünü kullanan ve 500 GB – 1TB ve 2 TB modelleri bulunan üründe, Western Digital’in kendi G2 kontrolcüsü bulunmakta. Bizim testlerde kullandığımız 1TB’lık model için verilen yazma ömrü (TBW) ise 600 TB.

Peki bu ürün ne kadar hızlı? Western Digital bizim test ettiğimiz 1TB model için 7000 MB/s’ye kadar okuma, 5300 MB’s hıza kadar da yazma performansı vadediyor. CrystalDiskMark’ta yaptığımız testlerde 6944 MB/s okuma ve 5179 MB/s yazma performansı elde ettik. Tabii bu hızlara ulaşabilmeniz için PCIe 4.0 (x4) teknolojisini kullanan bir anakarta ihtiyacınız olduğunu söylemeye gerek yok.

Bu arada okuma hızı olarak olmasa da yazma hızı olarak (oyunları bir diskten diğerine kopyalarken ihtiyacınız olacak) PS5’te rakamları görmenize imkan yok zira gözüken o ki PS5 bunu 1500 MB/s civarında sınırlıyor.

Ürünün pasif soğutucusunun performansı oldukça etkileyici. Soğutucu ile yük altında bile 50 dereceleri görmediğimizi belirtelim (Max. 49 derece). Daha önce AN1500’ü denemiştik hatırlarsanız ve kocaman soğutucusuna rağmen, oldukça sıcak çalışan bir üründü. SN850 tam aksine oldukça serin.

Bir diğer konu, WD Dashboard. Bu muhteşem yazılım sayesinde firmware update’ten tutun da yedekleme işlemlerine kadar her şeye ulaşabiliyor, diskinizin nefes alışını bile takip edebiliyorsunuz.

Sonuç olarak WD Black SN850 muhteşem performansıyla kendi sınıfının en iyisi olmayı kafasına koymuş bir model. Tabii fiyatı da biraz yüksek. Bu yazı hazırlandığı sıralarda 1TB pasif soğutuculu modelin fiyatı 3600 TL civarındaydı. Döviz kuru, sunduğu performans ve yetenekleri ile makul kabul edilebilir.

Kürşat Zaman

PUAN: 90

+Çok yüksek performans. Düşük profilli ve etkili soğutucu. WD Dashboard üzerinden kolay kontrol. Dayanıklı ve uzun ömürlü.

-Fiyatı yüksek.