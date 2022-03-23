Yu-Gi-Oh! Master Duel’in yeni etkinliği başladı!

Konami Digital Entertainment, Inc. (KONAMI), popüler dijital kart oyunu Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL oyuncularını N and R Rarity Festivali’ne davet ediyor.

UR ve SR kartlar bu festivalde Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL‘deki tek güçlü kozlarınız değil. N and R Rarity Festivalinde Düellocular, Normal ve Rare kartların gerçek potansiyelini ortaya çıkarma şansına sahip. Etkinliğe özel Forbidden/Limited List (Yasak/Sınırlı Liste), Düellocuların Ana Destelerini ve Ekstra Destelerini yalnızca Normal ve Rare kartları kullanarak oluşturmalarına izin veriyor. Artık sıradan kartların birlikte çalışarak yıkıcı, Düello Kazandıran Desteler oluşturabileceğini göstermenin zamanı geldi!

N and R Rarity Festivaline giren düellocular Madalya kazanmak için yarışıyor ve bu Madalyalar özel ödüllerin kilidini açıyor. Oyuncular kazansa da kaybetse de Madalya elde edecekler ama bunun için mutlaka Düelloyu bitirmeleri gerekecek.

N and R Rarity Festivali an itibarıyla başladı. Daha fazla bilgi için oyun içi bilgilendirmelere göz atabilirsiniz.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, sevilen Yu-Gi-Oh! KOLEKSİYON KART OYUNU’nun (TCG) dijital versiyonu. 4K çözünürlükte Düellolar, toplanacak 10.000’den fazla kart*, tek oyunculu Solo Mod, çevrimiçi Düellolar, turnuvalar, etkinlikler ve çok daha fazlası bu oyunda sizlerle.

Şimdiye kadar 20 milyondan fazla indirilen Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, bu başarısıyla Yu-Gi-Oh! TCG’nin en kapsamlı dijital deneyimi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Bu eğlenceli deneyim, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS ve Android’de ücretsiz.

Dünyaca ünlü Yu-Gi-Oh! KOLEKSİYON KART OYUNU, 80’den fazla ülkede, 9 dilde yayınlanmaya ve her yaştan oyunseverin beğenisini kazanmaya devam ediyor