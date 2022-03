G-LAB Kult Nitrogen Core incelemesi

Oyuncu fareleri söz konusu olduğunda oyuncular artık ikiye bölündü demek yerinde olacaktır. Bu ayrımı, bu ay incelediğimiz bu ilk G-LAB ürününde de hissetmek mümkün zira Kult Beryllium nasıl ultralight fareleri seven oyunculara hitap ediyorsa, Kult Nitrogen Core da bir o kadar old skool, G502 tarzı, ağır ve oturaklı fareleri seven oyunculara hitap eden bir model.

G502 tarzı dediysek, bugünlerde oyuncu fareleri arasında çok popüler olan “sevilen tasarımları aynen kullanma” ekolünün Nitrogen Core için geçerli olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Evet oturaklı bir fare, evet pek çok düğmeye sahip ve dilediğiniz gibi kişiselleştirilebiliyor ancak Nitrogen Core tasarım anlamında kendi yolundan gitmiş bir ürün, iyi ki de öyle yapmış.

Tasarımı nasıl?

Tasarım dedik, devam edelim. Kutu tasarımı ve içeriği pek iddialı değil ancak farenin bulunduğu fiyat düzeyi için ilginç sayılabilecek bazı yetenekleri mevcut. Fotoğrafları görünce irice bir fare olduğunu düşünmüşsünüzdür muhtemelen, haklısınız da. 123*76*44mm ebadındaki Nitrogen Core, “ortanın üstü” diyebileceğimiz boyutlara sahip. Üç bölge RGB aydınlatma göze oldukça hoş gözüküyor ve malzeme kalitesi konusunda da beğenimizi kazanmayı başardı. Yan kısımlardaki lastik kaplamalar oldukça iyi bir kavrama hissiyatına sahip ve farenin antrasit rengindeki pürüzlü yüzeyi de kaliteli bir his bırakıyor. Yani genel anlamda ergonomi konusunda hiçbir sorun yok. Fare elinize oturuyor ve her türlü tutuş için de oldukça rahat.

Nitrogen Core’un satış konusunda öne çıkan özelliği tam 11 düğme ile gelmesi. Bu düğmeler bana göre farenin hem en kuvvetli hem de en zayıf yanları. Peki neden? Anlatayım.

Bir oyuncu faresinde, atanmış bir Sniper tuşu olması son derece keyifli bir özelliktir öncelikle. Bu tuşa basılı tutup fareyi hareket ettirdiğinizde -DPI ayarınız ne olursa olsun- hassaslık 400dpi’a düşüyor ve hareket kabiliyetinizi sınırlamadan keskin nişan almanızı kolaylaştırıyor. Oyunlar desteklediği sürece çift atış moduna tanımlı olan M5 düğmesi da bizce iyi fikir, sıkıntı ise bu düğmenin oldukça sert olması ve bunun da kullanımı zorlaştırması.

Gelelim en büyük sıkıntıya: Maalesef fonksiyon tuşlarının neredeyse tamamı fareyi salladığınızda ses çıkartıyor ve hissedilebilir seviyede gevşekler. Özellikle farenin ana fonksiyon tuşları olan M6-M7’de bu sıkıntı intergalaktik seviyede. Tuşlar pratikte oldukça hassas olsa da oldukça gevşek olduklarından bir miktar sünger hissi vermekten kurtulamıyorlar.

Performans nasıl?

Teknik tarafa bakarsak, farede kullanılan sensör, oyuncuların giriş seviyesinde gözdelerinden olan ve bana göre bir oyuncu faresinde bulunması gereken minimum sensör olan PixArt PMW 3325. 20G hızlanma ve 100 IPS hıza sahip olan bu farenin performans değerleri, rekabetçi oyuncuların ihtiyacı olan minimum seviyeyi işaret ediyor. Yazılım sayesinde 10000dpi’a kadar hassaslık ve 1000Hz polling rate desteklediğini de belirtirsek, farenin performansının giriş seviyesi bir fare için gayet yeterli olduğunu söylememiz gerekiyor.

Bir de ne demiştik, Nitrogen Core çok hafif bir fare değil. 105 gram ağırlığındaki fare yanında 3 adet de 5’er gramlık ağırlıkla geliyor. Bunları farenin alt kısmındaki yuvada kullandığınızda, Nitrogen Core 120 gramlık oturaklı bir fareye dönüşüyor. Sensör performansı rekabetçi oyunlar için yeterli olsa da, Nitrogen Core bu noktada performans sınıfından ayrılıyor diyebiliriz, haliyle bazı oyuncuların radarından çıkabilir. Kullanılan switchler ise 30 milyon tıklama ömürlü ama elimizde yedek skatez olmadığından fareyi açıp detaylı olarak bakamadık. Ben ZF olduklarını düşünüyorum.

Nitrogen Core’un skatezleri PTFE değil. Ne verdiği his bu şekilde ne de firmanın böyle bir iddiası var. Haliyle, ağır bir fare olduğunu da düşünürsek çoğu oyuncunun UPE skatezlerden şahane bir süzülme deneyimi beklemediğini düşünebiliriz. Yine de skatezlerin verdiği his çok kötü diyemem, çok fazla “takılma” hissi yok. Sorun, 1.8m uzunluğundaki örgülü kabloda. Bu kablo çok ince, tüm gece Erzurum soğuğunda kalmışçasına sert ve aklınıza gelebilecek her şeye takılıp oyun keyfinize ara vermenize neden olabilir. Açıkçası G-LAB’in değiştirmesi gereken ilk şeyin bu kablo olduğunu düşünüyorum.

Bu arada Nitrogen Core’un yazılım desteği de var. Evet bu üçüncü parti yazılımı tanıyorsunuz, Ajazz’dan tutun da farklı markalara kadar pek çok üründe gördünüz ama açıkçası işini iyi yapıyor, ışık efektlerinden DPI ayarlarına kadar her şeye rahatça ulaşabilmek mümkün. Ben rahatsız olmadım. Macro ayarları da var ama dikkat edin de oyunlardan banlanmayın. Bu konuya kafasını takan oyunların sayısı artmaya başladı, malum.

Son Karar

Neticede, yurt dışında 35 euro’ya atılan Nitrogen Core her işi aynı anda yapabilen, özelleştirilebilir bir fare ve ülkemizde de Amazon üzerinden gümrük vergisi ve kargo dahil 550 TL civarına erişilebiliyor. Donanım fiyatlarının artmasına ve pahalılık artık hayatın bir parçası olmasına rağmen bu rakam ucuz değil. Yine de G502 için bütçe ayıramayan oyuncular için kaliteli bir alternatif olacaktır.

Kürşat Zaman

PUAN: 76

+Kaliteli malzeme kalitesi ve ergonomi

+Sniper tuşu dahil 11 düğme

+Başarılı RGB aydınlatma

+Ek ağırlıklar.

-İşçilik kalitesi başarılı değil, çok fazla gevşek tuş var

-Süzülme kalitesi vasat

-Kablo çok ince ve çok sert