Süper düşük ayarlarda Half-Life 2 neye benzerdi?

Gönderen - - Genel, Haber , , ,
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Hemen hemen her oyunda düşük ayarların ne kadar kötü gözüktüğünü biliyoruz. Peki, Half-Life 2’nin ayarlarının en derinlerine insek nasıl bir görüntü olurdu?

2004 yapımlı bu oyunun, birçok oyuncu için mazisi çok büyük. Severek oynadığımız bu oyunun grafiklerini zaten biliyoruz. Oyun dosyalarından bir kaç değişiklik yapıldığında ise koskoca Half-Life 2, Minecraft’a benzeyen bir oyuna dönüşüyor.

Tabii bunda düşük çözünürlüğün etkisi çok fazla.

Ayrıntılı video için aşağıdan ulaşabilirsiniz;

2 Yorum Eklenmiş

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  1. Aykut 6 days ago | Cevapla
    Ya bu gatanti smiles rellami nedirr abi 20 senelik levelciyim sitede gezemiyorum!
    • LEVEL 3 days ago | Cevapla
      Haklısınız, bir optimizasyon gerekiyor. :)

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