Heavy Gear Assault, Steam’de erken erişime açıldı

Mech hayranlarının ilgisini çekecek olan Heavy Gear Assault, Steam’de erken erişim ile oyunculara sunuldu.
Yıllardır süren Mech savaşları furyasına yeni bir oyun katıldı, Heavy Gear Assault.
Unreal Engine 4 motoru ile geliştiren oyunda, farklı sınıflardan oluşan pilotlar ile kendi savaş makinenizi oluşturup meydanlarda başka oyunculara karşı dinamik savaşlarda çarpışacaksınız. Şuanda Steam’de erken erişimde olan oyun, oyuncuların geri dönüşleri ile daha gelişecek. Heavy Gear Assault özellikle de eSpor alanında yoğunlaşmayı planlıyor.
Oyunun Videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.