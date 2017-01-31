Humble Bundle’dan bedava X-COM: UFO Defense

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Vaktiyle X-COM: Enemy Unknown olarak tanıştığımız ancak Kuzey Amerika’da X-COM: UFO Defense olarak pazarlanan efsanevi yapım, Humblebundle’da kısa süreliğine bedava.

Microprose tarafından tasarlanan ve 1994 yılında PC ile Amiga’ya, 1995 yılında ise PlayStation’a gelen X-COM: Ufo Defense, birkaç sene önce Firaxis Games tarafından hayata döndürülmüş ve güncel X-COM serisinin ilk oyunu olmuştu bilindiği gibi.

Çoğunuzun oynadığını tahmin ettiğim yeni seri ile teknik açıdan arasında büyük fark olsa da senaryo ve oynanış konusunda eksiği olmayan bu oyunu kodlar tükenmeden almanızı öneririm.

https://www.humblebundle.com/store/xcom-ufo-defense-free-game

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