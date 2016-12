Kule Sakinleri taşındı!

İzmir’de “Kule Sakinleri Rol Yapma ve Strateji Oyunları Derneği” adında bir dernek bulunmakta; ya da dernek üyelerinin söylediği şekilde: Kule. Kendilerine kısaca Kule Sakinleri diyen bu insanlar fantezi, bilim kurgu ve benzeri alanlarda pek çok “alt kültür” etkinliğine ev sahipliği yapıyorlar, destek oluyorlar ve yaygınlaştırmaya çalışıyorlar.

Hemen hemen her hafta sonu Kule’de bir etkinlik bulabilirsiniz. Bu etkinliklerin bir kısmı hobiye henüz hiç başlamamış veya sadece birkaç deneme oyunu oynamış insanları hedef alıyorlar. Örneğin aralık ayının ilk hafta sonu “9th Age Tanıtım Günü” düzenlendi ve birçok yeni oyuncu sahalara ordularını sürmeye karar verdiler. Bunun yanında hobinin “üretim yapmayı” özendiren kısmıyla ilgili de sık sık etkinlikler düzenliyorlar. Yine aynı örnek üzerinden gidersek tanıtım gününün ardından 9th Age modellerinin boyanmasıyla ilgili bir atölye düzenlendi.

Bunun yanında Kule’de sık sık deneyimli ve deneyimsiz birçok DM, yeni FRP kumpanyaları başlatarak her deneyim seviyesinden farklı oyuncu gruplarına farklı maceralar yaşatıyorlar. Pathfinder, D&D, Fallout, Warhammer Fantasy Battle; Kule’de oyuncular tarafından oynanan settinglerin sadece birkaç tanesi.

Bunca etkinliği nerede yaptığımızı merak ediyor olabilirsiniz. Bu etkinliklerin büyük kısmını Kule’nin tam bir geek cenneti olan, Karşıyaka’daki 200 m2’lik mekanında gerçekleştiriyorlar. Yine birçok etkinliği üniversite bilim kurgu ve fantezi topluluklarıyla ortak düzenliyorlar. Tanıtım günleri haricinde; kart oyunu turnuvaları (Magic: the Gathering, YU-GI-OH), minyatür oyunu turnuvaları, ligleri ve senaryo kumpanyaları (Warhammer, Star Wars: Miniatures Game, Flames of War, Napoloenics vs) düzenleniyorlar. Bunun yanında koca bir raf dolusu board game de her daim rasgele gelmiş bir grup ziyaretçinin eğlenmesi için emre amade şekilde bekliyor.

Tabii, geçmişi 2008 yılına dayanan Kule, bir arkadaş grubu olarak kurulduğu zamandan dernekleşme sürecine kadar sürekli büyümekte olan bir organizasyon oldu. Kule’nin büyümesine paralel olarak, yaptıkları etkinlikler de büyüdü ve çeşitlendi. Bu etkinliklerin en büyüğü ve önemlisi İzmirCon tabii ki. 2016 yılında 14. yılına giren İzmirCon’u 7-8 Mayıs tarihlerinde düzenlediler ve iki gün boyunca 2500 katılımcı ağırladılar. Bu seneki etkinliği kaçırdıysanız İzmirCon 2017’nin, 29-30 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini not etmek isteyebilirsiniz.

Son olarak; “evet bunlar çok keyifli şeyler ama tüm bu oyuncaklara ulaşıp nasıl oynarım ki,” diye düşünüyorsanız öncelikle hobiye yeni başlamış kişileri ısındırmak için Kule üyelerinin birbirlerine ordu ödünç vermek, tanıtım günlerinde birebir oynanmasını sağlamak gibi paylaşımcı güzellikler yaptığını belirtmek isteriz. Bunun yanında kart oyunlarından, minyatürlere, board gamelerden zarlara hobiye yönelik envai çeşit ürünün Kule’den tedarik edilebileceğini de buraya ekleyelim.

Kısaca; Dungeons and Dragons, Warhammer, Magic the Gathering oyunları size bir şey ifade ediyorsa ya da Star Wars, elf, cüce laflarını duyduğunuzda yüzünüzde bir gülümseme oluşuyorsa, büyük ihtimalle sizinle pek çok ortak noktamız vardır ve sizinle tanışmayı çok istiyorlar.

Kule’de neler döndüğünden haberdar olabilmek için Facebook grubularına katılabilir ya da her türlü sorularınız için mesaj atabilirsiniz.

