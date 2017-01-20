League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi başlıyor!

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Riot Games’in büyük kitlelerce takip edilen oyunu League of Legends’da, Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi heyecanı başlıyor. Bu sezon, futbol dünyasından Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da dahil olduğu turnuvanın başlamasına sayılı günler kaldı.

League of Legends 2017 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi, 21 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleşen ilk mücadeleyle yeni sezona merhaba diyecek. Üç yeni takımın mücadele edeceği Şampiyonluk Ligi’nde, 2017 Kış Mevsimi’yle birlikte 1907 Fenerbahçe Espor, Galakticos ve Galatasaray Esports da bu rekabete dahil oluyor.

Şampiyonluk Ligi’nin formatı, iki maçlık seri şeklinde oynanacak lig aşaması, galibiyet 3 puan, beraberlik 1’er puan, mağlubiyet 0 puan formatıyla gerçekleşecek. Lig aşamasında ilk 6’ya giren takımlar, mevsim finallerine yükselecek. İlk iki sırayı alan takımlar mevsim finallerine yarı finalden başlarken, 3-6. sıra arasındaki takımlar, çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşacak. Sonrasında ise Kış Mevsimi Finali heyecanı yine binlerce e-spor izleyicisi önünde canlı olarak gerçekleşecek.

Karşılaşmalar cumartesi 3 seri, pazar 3 seri ve pazartesi 2 seri şeklinde oynanıyor olacak. Canlı yayın cumartesi ve pazar günleri saat 14.00’da, pazartesi ise 18.00’da başlayacak. Lig fikstürü ve merak ettikleriniz için http://lolespor.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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